Một cặp vợ chồng giám đốc bị bắt

Ngày 12-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng buôn bán gạo giả.

Cặp vợ chồng buôn bán gạo giả ở Ninh Bình bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Ninh Bình

2 vợ chồng bị khởi tố, bắt giam gồm: Vũ Tiến Chanh (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh và Nguyễn Thị Yến (SN 1971, ngụ tổ Hòa Lạc, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2025, Vũ Tiến Chanh đã bàn bạc, thống nhất với vợ là Nguyễn Thị Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, vợ chồng này đã chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì có trọng lượng 10 kg mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như "Thái Đỏ", "Tám thơm Hải Hậu", "Sén Cù", "Điện Biên", "ST25 Sóc Trăng" để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng bao cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.