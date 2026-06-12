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Mời xem đề thi, đáp án tất cả các môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026

| | Xã hội

Sáng 12-6, thí sinh cả nước hoàn thành bài thi các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mời bạn đọc xem đề thi và gợi ý đáp án các môn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đăng ký tham dự.

Kỳ thi được tổ chức trong 3 buổi với 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, ngoại ngữ.

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Đề thi môn hóa (mã 0323)

Gợi ý giải đề môn hóa học:

TẠI ĐÂY




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Đề thi, đáp án tất cả môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 6.
Đề thi, đáp án tất cả môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 7.
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Đề thi môn sinh học (mã 0440)

Gợi ý giải đề môn sinh học:

TẠI ĐÂY




Đề thi và gợi ý giải đề môn vật Lý (theo thầy Trần Văn Phú - Trường THPT Vĩnh Viễn):

TẠI ĐÂY



Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn của thí sinh năm nay.

Trong đó, nhóm khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký. Môn vật lý có số lượng thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 64.162 em, chiếm 44,9%; tiếp theo là hóa học với 38.120 em, chiếm 26,68% và sinh học với 11.046 em, chiếm 7,73%.

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Đề thi môn lịch sử (mã đề 0822):

TẠI ĐÂY




Gợi ý giải đề môn lịch sử (mã đề 0822):

TẠI ĐÂY




Đề thi môn địa lý (mã 0939):

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Đề thi, đáp án tất cả môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 11.
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Đề thi, đáp án tất cả môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 13.

Gợi ý giải đề môn địa lý (mã đề 0928):

TẠI ĐÂY




Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (mã đề 1031):

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Đề thi, đáp án tất cả môn tổ hợp tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 15.
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Từ ngày 14-6, Hội đồng thi sẽ triển khai các khâu làm phách, chấm thi và chuẩn bị công bố kết quả. Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, điểm thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7.

Theo Vân Nhi

Người lao động

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