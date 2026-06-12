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Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 3 năm qua thay đổi thế nào?

| | Xã hội

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải 4 năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 3 năm qua thay đổi thế nào?

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải dao động từ 16,19 - 27,52. Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ngành thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật).

Năm nay, nhà trường tuyển tổng số lượng các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao là 4.660, Chỉ tiêu đào tạo chương trình liên kết quốc tế là 70.

Còn tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM, tổng số lượng tuyển các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao là 2.000 chỉ tiêu.

Theo phương án tuyển sinh, nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Phương thức 1, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3, sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.

Phương thức 4, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.

Năm nay nhà trường bổ sung điều kiện đối với phương thức xét tuyển học bạ để trở thành xét tuyển kết hợp.

Thí sinh sử dụng điểm học bạ 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời phải đạt điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5,0 trở lên; riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0 trở lên.

Khánh Sơn/VTC News

VTC News

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