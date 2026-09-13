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Bộ Nông nghiệp và Môi trường giảm 2 đơn vị trực thuộc

| | Bất động sản

Theo Nghị định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 28 đơn vị trực thuộc, không còn Thanh tra Bộ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 355/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường .

Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/9, thay thế Nghị định 35/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt tại số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Nghị định 355/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc, giảm 2 đơn vị so với quy định trước. Hai đơn vị không còn trong cơ cấu tổ chức của Bộ là Thanh tra Bộ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

28 đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Trong số này, 4 đơn vị (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, 24 đơn vị còn lại là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Nghị định 355/2026 quy định 44 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, bao quát toàn diện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên ngành, Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của Bộ trong chuyển đổi số, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng dữ liệu và dịch vụ số về nông nghiệp và môi trường; đồng thời tích hợp, kết nối, phân tích và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch; quản lý các chương trình, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao và công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Đối với nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm, Nghị định quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật chuyên ngành cho đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền thay thế.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay là Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 7 Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

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