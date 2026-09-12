Thận trọng xem xét phương án xây cầu cạn trên tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi cơ bản đủ nguồn cát thi công, khó khăn nhất là đá. Dự án cần khoảng 4,5 triệu m³ đá, trong đó TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất cung cấp 3 triệu m³; nhà thầu đang tìm nguồn cho khối lượng còn thiếu.

Đối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, cho biết tuyến chính dài 110km đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Các nhà thầu đang thi công 6 nút giao, tuyến nối và đường gom, trong đó có 10km tuyến nối thuộc tỉnh Cà Mau.

Hai trạm dừng nghỉ trên tuyến còn vướng thủ tục giao đất. Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh An Giang và TP Cần Thơ sớm hoàn tất thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng để đưa các trạm vào khai thác trong năm 2026.

Với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhu cầu cát đắp của 4 dự án thành phần khoảng 27,2 triệu m³; đã đưa về công trường 21,9 triệu m³, còn thiếu khoảng 5,3 triệu m³.

Tổng nhu cầu đá của các dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 4,2 triệu m³. An Giang cam kết cung cấp khoảng 1,15 triệu m³ từ mỏ Antraco, trong đó đã đưa về công trường khoảng 0,99 triệu m³. Theo báo cáo, khoảng 2,94 triệu m³ đá chưa xác định được nguồn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý nguy cơ thiếu vật liệu, nhất là đá, cùng một số khó khăn khác có thể ảnh hưởng tiến độ công trình. Dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do UBND TP Cần Thơ quản lý mới đạt khoảng 58% sản lượng; các dự án do Bộ Quốc phòng triển khai tại Cà Mau gặp khó khăn do nền đất yếu.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TP Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long tiếp tục rà soát nguồn cung, nâng công suất, mở thêm mỏ và điều chuyển vật liệu giữa các địa phương. Trong đó, tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ nguồn đá còn thiếu cho các dự án cấp bách.

Đối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Việc nghiên cứu chuyển một số đoạn sang phương án cầu cạn phải được xem xét thận trọng, không làm kéo dài thời gian thi công, không gây lãng phí, thiệt hại trong đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, giao nhiệm vụ phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Những khó khăn, vướng mắc cần được báo cáo kịp thời để cấp có thẩm quyền xử lý, không để ảnh hưởng tiến độ chung.