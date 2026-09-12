Thị trường BĐS Huế: Không phát triển nóng, cần có giá trị khác biệt

Ngày 12/9, tại Huế diễn ra hội thảo Huế - Từ Kinh đô di sản đến động lực mới của dòng vốn đầu tư, tập trung nhận diện dư địa phát triển và khả năng thu hút dòng vốn trung, dài hạn vào thị trường bất động sản Huế.

Bất động sản Huế bước vào pha đầu tái cấu trúc

Theo TS. Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bất động sản Huế đang ở pha đầu của quá trình khởi động và tái cấu trúc.

Nguồn cung phục hồi rõ nét từ năm 2025. Thị trường ghi nhận 505 giao dịch, gần gấp 3 lần năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ giảm từ 47% xuống 40% và còn khoảng 32% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 65% lượng giao dịch đến từ nhu cầu ở thực.

Bất động sản Huế đang ở pha đầu của quá trình khởi động và tái cấu trúc, trong đó nhu cầu thực giữ vai trò quan trọng.

Theo ông Phong, khoảng cách giữa giá và nguồn cung mới có thể tạo dư địa cho thị trường, nhưng không đồng nghĩa giá bất động sản sẽ tự động tăng. Giá trị trong chu kỳ mới phải được nâng đỡ bởi tăng trưởng kinh tế, dân cư, hạ tầng, sức mua và khả năng khai thác thực tế.

Ở góc độ chính sách và thị trường, ông Nguyễn Xuân Tiệp - nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, cho rằng vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch ngày càng rõ cùng đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và kết nối vùng đang mở thêm không gian phát triển cho Huế.

Theo ông Tiệp, việc thị trường chưa phát triển quá nóng là cơ hội để Huế thu hút dòng vốn dài hạn. Tuy nhiên, bất động sản cần bám sát quy hoạch, nhu cầu thực và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, qua đó hình thành những sản phẩm có giá trị bền vững.

Chuyển lợi thế di sản thành giá trị bất động sản

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định lợi thế khác biệt của Huế về thu hút đầu tư và phát triển thị trường bất động sản nằm ở một chỉnh thể lịch sử, văn hóa và sinh thái, từ Hoàng thành, lăng tẩm, sông Hương đến nhà vườn, làng cổ và đời sống cộng đồng.

Lợi thế khác biệt của Huế về thu hút đầu tư và phát triển thị trường bất động sản nằm ở một chỉnh thể lịch sử, văn hóa và sinh thái.

Theo ông, Huế cần chuyển từ tư duy bảo tồn di sản sang phát triển kinh tế di sản, biến những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thành nguồn lực tăng trưởng. Kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, y tế chuyên sâu, đô thị đại học và du lịch chất lượng cao có thể trở thành những động lực mới, kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và các sản phẩm bất động sản phù hợp.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh sức hấp dẫn dài hạn của bất động sản không thể chỉ dựa vào khả năng tăng giá, mà phải được hình thành từ nhu cầu thực, hạ tầng thực, năng lực phát triển đô thị và giá trị sử dụng thực.

Chuyên gia nhấn mạnh, Huế không cần trở thành thị trường bất động sản nóng, mà cần hướng tới những sản phẩm có giá trị thực.

“Huế không cần trở thành một thị trường bất động sản nóng. Huế cần trở thành một thị trường bất động sản có giá trị”, ông Đính nói.

Theo các chuyên gia, dư địa mới của bất động sản Huế không đơn thuần nằm ở việc mở rộng nguồn cung hay kỳ vọng tăng giá, mà ở khả năng chuyển hóa lợi thế di sản, quy hoạch, hạ tầng và chất lượng sống thành giá trị kinh tế. Khi các yếu tố này được kết nối với sức cầu thực, Huế có cơ sở thu hút dòng vốn trung, dài hạn và hình thành một chu kỳ phát triển bất động sản theo hướng chọn lọc, khác biệt và bền vững.