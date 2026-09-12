TP.HCM thúc tiến độ Metro Thủ Thiêm - Long Thành theo trường hợp cấp bách

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản gửi các sở, ngành và Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, về tình hình đầu tư đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành . Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ chỉ đạo; tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ dự án, trình UBND TP.HCM trước ngày 13/9.

Theo yêu cầu, Sở Xây dựng TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và dự thảo tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành theo trường hợp cấp bách cần thực hiện ngay. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát phương án công nghệ của dự án.

TP.HCM dự kiến làm Metro nối TP.HCM và sân bay Long Thành theo trường hợp cấp bách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - đơn vị đề xuất đầu tư dự án, rà soát, tham mưu, đề xuất Thành phố danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, dự thảo tờ trình của UBND TP.HCM để trình HĐND TP xem xét, chấp thuận phương án thực hiện đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất, dự kiến trong tháng 9/2026.

Lãnh đạo Thành phố lưu ý nội dung dự thảo phải làm rõ trách nhiệm bố trí ngân sách, hoặc quỹ đất thanh toán đối cho các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi quản lý của TP Đồng Nai.

Metro Thủ Thiêm - Long Thành từng được lên kết hoạch khởi công trước đó, dịp 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác Hồ (2/7), tiếp đến là dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư chưa đáp ứng tiến độ, nên kế hoạch khởi công dự án đã lùi lại.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được đánh giá là dự án giao thông đặc biệt quan trọng trong kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành của Đồng Nai.

Ga Thủ Thiêm của Metro Bến Thành - Thủ Thiêm cũng là điểm đầu của tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành. (Ảnh: THACO)

Tuyến này cùng với Metro số 2 gồm 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Bến Thành - Tham Lương sẽ kết nối thuận lợi giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Metro Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47 km, trong đó, đoạn qua TP.HCM khoảng 11,5 km và qua TP Đồng Nai gần 36 km. Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Theo phương án nghiên cứu của Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, tuyến này được thiết kế 18 nhà ga, bao gồm 2 ga ngầm, 16 ga trên cao. Điểm đầu từ ga Thủ Thiêm và điểm cuối là depot Cẩm Đường. Tuyến có công suất tối đa gần 47.000 khách mỗi giờ, bình quân hơn 23.400 khách mỗi giờ mỗi hướng.

Dự án áp dụng công nghệ tự động hóa GoA4 - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. Tàu đạt tốc độ thiết kế tối đa 120km/h, khi khai thác chạy 80-110 km/h tùy đoạn.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng BT. Nhà đầu tư sẽ huy động vốn để triển khai và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước.

Thông tin gần nhất của Sở Xây dựng, Metro Thủ Thiêm - Long Thành có tổng vốn đầu tư 134.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư.