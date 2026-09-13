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Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

| | Bất động sản

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ ngày 15/9, Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đơn vị so với quy định cũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 354/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9).

Trụ sở Bộ Xây dựng.

Về cơ cấu tổ chức, Chính phủ quy định Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc (giảm 1 đơn vị so với quy định cũ).

Trong đó, 18 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước: Văn phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Vận tải và An toàn giao thông; Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng.

4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ: Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam là Cục loại 1. Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Nghị định số 354/2026 sửa đổi một số quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, về quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; tham gia công tác thẩm định các quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch.

Trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý Nhà nước về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp mã số chứng chỉ hành nghề.

Với lĩnh vực phát triển đô thị, Nghị định mới bổ sung thêm nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.

Về an ninh, an toàn giao thông, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo thẩm quyền; quy định chi tiết việc xây dựng, đánh giá, phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, kế hoạch an ninh cảng biển và kế hoạch an ninh khu nước, vùng nước; quy định việc cấp chứng nhận liên quan đến an ninh tàu biển, an ninh cảng biển; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không dân dụng, hàng hải.

Đồng thời, tổ chức điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, tai nạn hàng hải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng hiện nay là Bộ trưởng Trần Hồng Minh và 7 Thứ trưởng: Nguyễn Văn Sinh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tường Văn, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Danh Huy, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà.


Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Bộ Xây Dựng

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