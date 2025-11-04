Bố qua đời để lại tài sản 110 tỷ đồng, con trai bàng hoàng khi 5 "người dưng" đến nhận thừa kế, toà án phán quyết: "Được chia tiền với 1 điều kiện"

Doanh nhân Lưu Chí Minh (Hải Nam, Trung Quốc) qua đời vì khối u ác tính ở vòm họng vào năm 2008. Lưu Chí Minh sở hữu một số công ty, bất động sản tổng giá trị lên đến 30 triệu NDT (hơn 110 tỷ đồng). Tuy không để lại di chúc nhưng gia đình Lưu đều đồng ý để 2 con trai của doanh nhân này Lưu Trạch và Lưu Mẫn tiếp quản cơ nghiệp, quản lý tài sản của bố.

Tuy nhiên 4 năm sau, 5 người lạ mặt bất ngờ tìm đến gia đình họ Lưu để đòi thừa kế tài sản. Những người này tự nhận là con ngoài giá thú của Lưu Chí Minh và chính là anh em cùng cha khác mẹ với Lưu Trạch, Lưu Mẫn. Rất nhiều năm không liên lạc nên khi Lưu Chí Minh mất, họ cũng hoàn toàn không biết tin.

Điều này khiến gia đình họ Lưu bàng hoàng vì họ chưa từng biết đến sự tồn tại của những người con khác của Lưu Chí Minh. Sau khi xác nhận những thông tin liên quan, Lưu Trạch thỏa thuận chia cho mỗi người 1 căn nhà 100m2 và ô tô 100.000 NDT (349 triệu đồng). Tuy nhiên nhóm 5 người trên lại không đồng ý, muốn chia đều khối tài sản 30 triệu NDT. Điều này khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, không có tiếng nói chung nên 5 người con ngoài giá thú của Lưu Chí Minh đã kiện gia đình họ Lưu ra toà, đòi quyền lợi thừa kế hợp pháp.

Tòa án đã tiến hành xét nghiệm ADN của nhóm 5 người trên, kết quả cho thấy họ đúng là con ruột của Lưu Chí Minh. Theo quy định về thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất của một người bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người quá cố. Trong trường hợp có con ngoài giá thú, con được xác định là con đẻ của người để lại thừa kế thì vẫn được hưởng thừa kế.

Trên thực tế, các công ty mà doanh nhân này đứng tên không được quản lý tốt trong một thời gian dài, đang có những khoản nợ nước ngoài lớn chưa trả hết. Các con trai ông Lưu sau khi tiếp quản doanh nghiệp phải giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Vậy nên xét các công ty vào danh mục tài sản thừa kế, những người con ngoài giá thú cũng phải chịu trách nhiệm trả nợ. Đây là điều kiện nếu 5 người con này muốn nhận được chia tài sản.

Ngoài ra, doanh nhân Lưu đứng tên 3 bất động sản, đều mua sau khi đã kết hôn nên tài sản thuộc quyền sở hữu chung của 2 vợ chồng. Đối với tài sản chung của vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân, vậy nên 50% giá trị tài sản vẫn thuộc về vợ Lưu Chí Minh.

Toà án đưa ra phán quyết theo quy định của pháp luật, trừ đi 50% giá trị bất động sản của vợ doanh nhân Lưu, 50% còn lại sẽ chia đều cho 8 người con. Các công ty vẫn nằm dưới quyền quản lý của anh em Lưu Trạch và Lưu Mẫn, yêu cầu bồi thường của nhóm 5 nguyên đơn đều bị bác bỏ.

Theo luật sư người Trung Quốc Lạc Dung, tranh chấp một phần bắt nguồn từ việc Lưu Chí Minh không để lại di chúc phân chia tài sản rõ ràng. Nhiều người thường hiểu lầm con ngoài giá thú hay con nuôi không được hưởng quyền thừa kế, hoặc không có phần thừa kế bằng con ruột. Thực tế là con ruột, con nuôi hay con ngoài giá thú đều cùng hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng phần di sản bằng nhau.

Vụ việc gây ra tranh cãi trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi người con ngoài giá thú đã lâu không gặp bố, không chăm sóc hay cấp dưỡng lại được hưởng khối tài sản từ doanh nhân Lưu.