Bỏ qua kế hoạch nghỉ hưu, Jack Ma tiếp tục khởi nghiệp ở tuổi 59: Đây là lĩnh vực 'hot', kiếm bộn tiền trong tương lai

Mới đây, Jack Ma (người sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc - Alibaba) đã gây xôn xao khi tuyên bố khởi nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.



Nhiều người hoài nghi về quyết định của ông. Khi ở tuổi 59, nhà khởi nghiệp nổi tiếng trong làng công nghệ này lại chuyển sang kinh doanh đồ ăn sẵn. Công ty mới của ông mang tên "Hangzhou Ma's Kitchen Food", có trụ sở chính tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Sự đầu tư của Jack Ma vào ngành thực phẩm chế biến sẵn đã dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Khi phạm vi kinh doanh của công ty ông là bán những thực phẩm đóng gói cũng như chế biến và bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp ăn được.

Jack Ma.

Việc Jack Ma đầu tư vào kinh doanh đồ ăn sẵn không nhằm mục đích kiếm tiền. Bởi hiện tại, ông đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 24,8 tỷ USD (theo Forbes năm 2023). Mà nguyên nhân chính là bởi ông nhận thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này. Jack Ma đã dùng nhiều thời gian khảo sát và lựa chọn tham gia sớm, tích cực để dẫn đầu xu hướng.

Hơn nữa, sau khi Taobao (trang web bán hàng Trung Quốc lớn nhất hiện nay) ra mắt, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh. Bởi vậy, chúng ta không thể phủ nhận sự tiện lợi cùng những cơ hội phát triển mạnh mà các sàn thương mại điện tử mang đến. Jack Ma cũng từng nhấn mạnh rất nhiều lần về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi bán đồ ăn online. Và ông coi đó là vấn đề lớn và cấp thiết hiện nay.

Ngoài ra, nhiều công ty sản xuất thực phẩm cũng gặp những vấn đề nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị nguyện liệu, gia vị,... Điều này đã đặt ra những thách thức lớn đến ngành công nghiệp chế biến đồ ăn sẵn hiện nay. Để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, Jack Ma đã quyết định xây dựng nhà máy, kiểm soát nguyên liệu để cung cấp thực phẩm an toàn và ngon miệng đến tận bàn ăn của mọi người.

Mục tiêu của ông là đem đến những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh với giá thành hợp lý phục vụ con người. Vì ông quan niệm chất lượng sản phẩm cùng khâu đảm bảo an toàn vệ sinh là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển, và nhận được sự hài lòng từ mọi người. Các món ăn chế biến sẵn không đơn giản bị dán nhãn là giá rẻ. Giá rẻ là điều quan trọng nhưng quan trọng hơn là sự an toàn thực phẩm.

Việc Jack Ma phát triển ngành thực phẩm chế biến không chỉ thể hiện sự thay đổi về nhu cầu của thị trường mà nó còn tác động đến ngành chế biến thực phẩm truyền thống. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đe dọa đến doanh thu của các nhà hàng, hay khiến đầu bếp bị sa thải. Thay vào đó, sự phát triển của lĩnh vực này sẽ đem đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

Bởi những lúc bận rộn, chúng ta có xu hướng gọi giao đồ ăn về tận nhà hoặc mua đồ chế biến sẵn mà không tốn quá nhiều thời gian chế biến. Ngược lại, nhiều người vẫn chọn thưởng thức đồ ăn trong các nhà hàng, miễn là các nhà hàng có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường và cung cấp trải nghiệm thú vị. Họ sẽ vẫn có thị trường và khách hàng của riêng mình.

Có thể nói, khoản đầu tư của Jack Ma đã khơi dậy nhiều suy nghĩ về an toàn thực phẩm và mở ra các cơ hội mới cho ngành này. Nếu có thể đáp ứng tốt yêu cầu vệ sinh, thì những món ăn sẵn sẽ ngày càng được ưa chuộng do sự tiện lợi cùng những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.

Là người tiêu dùng, chúng ta có quyền lựa chọn thực phẩm lành mạnh, chất lượng cao. Dù là Jack Ma hay bất kể doanh nhân nào khi tham gia vào ngành thực phẩm chế biến đồ ăn sẵn đều phải đổi mới liên tục, cải thiện chất lượng để nhận được sự đón nhận từ khách hàng.