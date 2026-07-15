Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ quà tặng sóng gió nhất cõi mạng: Chỉ một hành động nhỏ của người chồng đủ hiểu cô vợ ấy phải tủi thân đến thế nào!

| | Sống

Trong khi người chồng đang tận hưởng khoảnh khắc "quý ông lịch lãm" trước đồng nghiệp, thì người vợ – người đang ở nhà gồng mình chăm con, dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi không phải những biến cố lớn lao mới là thứ phá hủy một mối quan hệ, mà chính những hành xử thiếu tinh tế trong những tình huống tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Câu chuyện của một người vợ trẻ dưới đây đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội về ranh giới giữa sự "tử tế" bên ngoài và trách nhiệm ưu tiên dành cho người bạn đời.

Món quà "trúng thưởng" và cú sốc của người vợ

Theo chia sẻ của người vợ trên mạng xã hội, mọi chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc nhân viên tại công ty của chồng. Anh đã may mắn trúng thưởng một bộ mỹ phẩm và dưỡng da cao cấp – một món quà mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát. Thế nhưng, thay vì mang món quà giá trị đó về cho vợ, người chồng đã có một hành động gây ngỡ ngàng:

"Anh ấy chỉ đơn giản nhìn sang bên cạnh và DÂNG TẬN TAY toàn bộ phần thưởng đó cho một cô đồng nghiệp nữ. Không dừng lại ở đó, anh ấy còn cùng cô gái ấy đứng chụp ảnh, cười rạng rỡ với món quà, rồi công ty đăng tải bức ảnh đó lên trang chính thức cho tất cả mọi người cùng xem".

Đáng nói hơn, khi về nhà, anh chồng không hề cảm thấy mình làm sai. Ngược lại, anh còn kể lại câu chuyện với vẻ vô cùng hào hứng và tự hào về sự "rộng lượng" của bản thân. Trong khi người chồng đang tận hưởng khoảnh khắc "quý ông lịch lãm" trước đồng nghiệp, thì người vợ – người đang ở nhà gồng mình chăm con, dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối đã hoàn toàn sụp đổ.

Khi sự "ga-lăng" trở thành vết dao cứa

Tại sao một bộ mỹ phẩm lại có thể khiến cuộc hôn nhân "lung lay dữ dội"? Góc nhìn tâm lý học cho thấy nỗi đau của người vợ không nằm ở giá trị vật chất của món quà, mà nằm ở sự tổn thương về cảm xúc.

Cảm giác bị gạt ra ngoài lề: Người vợ chia sẻ: "Sự tồn tại của người vợ như tôi hoàn toàn bị xóa nhòa tại sự kiện đó. Anh ấy thà chọn nụ cười và sự biết ơn của một cô đồng nghiệp hơn là của tôi". Phụ nữ trong hôn nhân luôn cần cảm giác mình là người được ưu tiên. Khi chồng dành sự hào phóng và công nhận công khai cho một người phụ nữ khác, người vợ vô tình cảm thấy mình trở nên "vô hình".

Sự thiếu tinh tế trong cách xử lý khủng hoảng: Khi vợ chất vấn, người chồng không hề xoa dịu mà lại áp đặt logic của bản thân: "Anh ấy bảo tôi làm quá và bị điên. Anh ấy nói rằng đàn ông mà cầm bộ mỹ phẩm trước mặt bao nhiêu người thì 'coi không được' và lúc đó anh ấy không thể từ chối hoàn cảnh đó" . Việc đổ lỗi ngược lại cho vợ, một hình thức thao túng tâm lý thường thấy đã đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Khoảng cách giữa "người tốt" xã hội và "người chồng" gia đình: Người chồng dường như khao khát sự tán thưởng từ xã hội, từ đồng nghiệp, muốn đóng vai một "anh chàng tốt bụng". Tuy nhiên, anh đã quên mất rằng, danh hiệu "người chồng hoàn hảo" không nằm ở công ty, mà nằm ở cách anh đối xử với người phụ nữ đang vất vả vì anh ở nhà.

Lời kết cho những cuộc hôn nhân thiếu sự ưu tiên

Câu chuyện này là một bài học đắt giá cho bất cứ ai đang trong mối quan hệ cam kết. Sự tử tế đối với người ngoài là tốt, nhưng sự tử tế đó chỉ thực sự có giá trị khi nó không đặt lên trên sự tôn trọng và cảm xúc của người bạn đời.

Khi người vợ cảm thấy "tội lỗi vì đã nổi giận", đó là dấu hiệu của việc bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Một cuộc hôn nhân muốn bền vững cần người chồng hiểu rằng: Nụ cười của vợ ở nhà luôn quý giá và xứng đáng được ưu tiên hơn hàng ngàn lời tán thưởng ảo của xã hội. Bởi sau tất cả, sự tinh tế trong hôn nhân không nằm ở những hành động hào nhoáng bên ngoài, mà nằm ở việc luôn ghi nhớ trong tim người phụ nữ đang đợi mình ở nhà – người duy nhất xứng đáng với mọi sự ưu tiên.

Theo VV

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
quà tặng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một con số đang khiến lứa học sinh 2k8 năm nay "toát mồ hôi hột": Dự báo điểm chuẩn loạt ngành học sẽ tăng NÓNG!

Một con số đang khiến lứa học sinh 2k8 năm nay "toát mồ hôi hột": Dự báo điểm chuẩn loạt ngành học sẽ tăng NÓNG! Nổi bật

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản

Phát hiện người đàn ông 37 tuổi đã được hưởng lương hưu, hơn 1 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản Nổi bật

Phát hiện vị khách vừa gửi tiết kiệm 387 triệu đồng, 1 phút sau số dư chỉ còn 0, 5 phút tiếp theo tiền đồng loạt chuyển vào 4 tài khoản khác

Phát hiện vị khách vừa gửi tiết kiệm 387 triệu đồng, 1 phút sau số dư chỉ còn 0, 5 phút tiếp theo tiền đồng loạt chuyển vào 4 tài khoản khác

19:46 , 15/07/2026
4 con giáp được quý nhân trợ giúp mạnh mẽ trong nửa cuối năm: Sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tài sản ròng tăng vọt, giàu càng giàu thêm

4 con giáp được quý nhân trợ giúp mạnh mẽ trong nửa cuối năm: Sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tài sản ròng tăng vọt, giàu càng giàu thêm

19:31 , 15/07/2026
Điều chúng ta cần kéo dài không chỉ là tuổi thọ, mà là những năm tháng sống khỏe

Điều chúng ta cần kéo dài không chỉ là tuổi thọ, mà là những năm tháng sống khỏe

19:30 , 15/07/2026
Cảnh báo đến những người thường ngứa 3 nơi trên cơ thể: Máu đã “ngập đường”

Cảnh báo đến những người thường ngứa 3 nơi trên cơ thể: Máu đã “ngập đường”

18:45 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên