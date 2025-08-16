Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!

16-08-2025 - 07:30 AM | Sống

Thậm chí có một TikToker nổi tiếng còn dính "kiếp nạn" với món ăn này.

Gần đây, có một món ăn đang được nhận được sự quan tâm to lớn từ đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai có niềm đam mê với những món hải sản. Món ăn này khiến nhiều người tò mò đến mức có một TikToker phải chi 8 triệu chỉ để mua món ăn này để thưởng thức.

Được biết, đây chính là món sứa đầu đạn, nghe tên có vẻ khiến nhiều người cảm thấy hoang mang nhưng đây chính là tên gọi mô tả đúng hình dạng của loài sứa này. Khác với nhiều loài sứa biển thông thường có thể hơi mềm hoặc dai, sứa đầu đạn lại mang đến cảm giác giòn sần sật, đã miệng khi nhai.

Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 1.
Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 2.

Món sứa đầu đạn đang hot dạo gần đây

Kích thước của món sứa này khi ngâm tương chỉ dài bằng một hoặc hai ngón tay người lớn, thân hình tựa như hình viên đạn đúng như tên gọi của mình. Khác với hình dạng khi sống dưới biển là trong suốt và các xúc tu có phần uyển chuyển nhưng khi sứa đầu đạn được ngâm tương lại có màu vàng nâu và giòn rụm.

Nhiều food reviewer đã mua món sứa đầu đạn ngâm tương của Thái Lan, đa số họ đều có cảm nhận về hương vị khi ăn đó chính là sứa giòn kháu và mọng nước. Bản thân sứa có vị nhạt nhưng chính điều này lại làm nền hoàn hảo để tôn lên hương vị của loại tương được ngâm cùng sứa.

Food reviewer Cao Hoàng Mẫn đã chi gần 8 triệu cho 10 hộp sứa đầu đạn và ăn cùng với các loại rau như cải bẹ xanh, ngò gai, ngò rí. Thậm chí, cô còn pha thêm nước chấm để ăn kèm và rưới thêm ớt để món ăn thêm đậm vị, thơm hơn. Suốt quá trình thưởng thức, Cao Hoàng Mẫn liên tục khen ngon và gợi ý cộng đồng mạng dùng món chung với các loại rau để thêm ngon miệng.

Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 3.
Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 4.

Ngay cả Influencer Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn này. Theo Tina Thảo Thi, khi thử một con sứa, nam TikToker này đã cho rằng hương thơm của món này như món chân gà sả tắc. Khi ăn đến con sứa cuối cùng, Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda liên tục khen ngon và nói rằng sẽ mua thêm nếu tìm được chỗ bán.

Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 5.
Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 6.

Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda thử món ăn này

Món ăn này cũng được một TikToker Babykopo Home dùng thử. Tuy nhiên, trải nghiệm của cô lại có phần không trọn vẹn bằng những TikToker khác khi hai hộp sứa của cô đã bị “nổ”, có vị hơi chua, nước dùng khá đục và có vị hơi chua. Tuy nhiên, một điều khiến nhiều người phải chú ý đó chính là sứa đầu đạn vẫn giòn rụm khi ăn.

Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 7.
Bỏ ra 8 triệu chỉ để ăn vài miếng sứa đầu đạn đang hot: Vừa đắt mà lại chả có vị gì đặc biệt!- Ảnh 8.

Babykopo Home

Được biết, một hộp sứa đầu đạn có từ 3 - 4 con và có mức giá giao động từ 800 - 900 nghìn đồng một hộp. Tức là, một con sứa đầu đạn chỉ có kích thước 1 - 2 ngón tay lại có giá tương đương với hơn 200 nghìn đồng. Đây là mức giá có phần cao cho một món hải sản chỉ có 3 - 4 con nhưng đây là một trải nghiệm đáng để thử.

Trứng vịt lộn kiểu Huế: Cách người Huế biến một món ăn dân dã thành đặc sản ai cũng muốn thử một lần

Theo Hy Chu

Thanh niên Việt

