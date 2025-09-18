Bộ sạc dự phòng nóng lên có nguy hiểm?

Trong quá trình sử dụng, bộ sạc dự phòng nóng lên là điều bình thường bởi năng lượng khi truyền tải luôn tạo ra nhiệt. Tuy nhiên, mức độ nóng cần được theo dõi cẩn trọng. Nếu bộ sạc trở nên quá nóng đến mức không thể chạm vào, người dùng cần ngừng ngay việc sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị gặp sự cố nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Bộ sạc dự phòng nóng lên là bình thường do truyền tải năng lượng sinh nhiệt, nhưng mức độ nóng cần được theo dõi cẩn trọng.

Ngoài nhiệt độ cao, hai cảnh báo nguy hiểm nhất là pin bị phồng rộp và phát ra mùi lạ. Pin lithium-ion khi phồng là tình huống cực kỳ nguy hiểm vì cấu trúc hóa học bên trong đã mất ổn định. Việc tiếp tục sử dụng có thể dẫn đến phát nổ hoặc bốc cháy. Bên cạnh đó, nếu bộ sạc có mùi khét, mùi hóa chất bất thường thì chứng tỏ linh kiện bên trong đã hỏng. Người dùng tuyệt đối không nên bỏ qua mà cần dừng sử dụng ngay lập tức.

Nguyên nhân khiến bộ sạc dự phòng nóng lên

Có nhiều nguyên nhân khiến nhiệt độ của pin hoặc bộ sạc tăng bất thường trong quá trình sử dụng. Khi thiết bị phải cung cấp năng lượng liên tục cho điện thoại hoặc máy tính bảng, mức tiêu thụ điện năng lớn sẽ tạo ra lượng nhiệt đáng kể. Ngoài ra, pin đã xuống cấp hoặc hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ phản ứng nhiệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, môi trường sử dụng không phù hợp, chẳng hạn như đặt bộ sạc trong túi kín hay dưới ánh nắng trực tiếp, cũng dễ khiến nhiệt độ tăng cao đột ngột.

Cách sử dụng bộ sạc dự phòng an toàn

Để bảo vệ bản thân và thiết bị, người dùng nên tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Tránh đặt bộ sạc dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt. Luôn cất giữ thiết bị ở nơi thoáng mát, tránh để trong túi quá lâu khi đang hoạt động. Quan trọng hơn, hãy rút sạc ngay khi điện thoại đã đầy pin, không nên cắm qua đêm vì dễ gây quá tải.

Một trong những yếu tố quyết định sự an toàn khi dùng sạc dự phòng là chất lượng sản phẩm. Người dùng nên ưu tiên chọn mua từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Việc tham khảo đánh giá từ cộng đồng và tránh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là cách quan trọng để hạn chế nguy cơ.

Ngoài ra, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất và tuân thủ đúng cách sạc để kéo dài tuổi thọ pin. Khi xuất hiện dấu hiệu phồng pin hoặc mùi lạ, tuyệt đối không sử dụng nữa để tránh rủi ro.