Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về chứng quyền có bảo đảm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm (CW), quy định chi tiết về loại chứng quyền, chứng khoán cơ sở, hạn mức chào bán, phương thức thực hiện, điều chỉnh chứng quyền, cũng như các quy định về phòng ngừa rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Theo dự thảo, chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua hoặc quyền bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành theo mức giá đã xác định trước.

Việc thực hiện chứng quyền được thanh toán bằng tiền, thời hạn từ 3 tháng đến tối đa 2 năm, giá đăng ký chào bán tối thiểu là 1.000 đồng/chứng quyền, số lượng đăng ký chào bán tổi thiểu là 1 triệu đơn vị và là bội số của 10.

Tổ chức phát hành chỉ được chào bán chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở đáp ứng điều kiện, không được phát hành dựa trên cổ phiếu của chính mình hoặc của tổ chức có liên quan.

Cổ phiếu cơ sở phải thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30, có vốn hóa bình quân 6 tháng tối thiểu 5.000 tỷ đồng, tỉ lệ tự do chuyển nhượng từ 20% trở lên, và không thuộc diện cảnh báo hay đình chỉ giao dịch.

Về hạn mức chào bán, tổng số lượng chứng quyền quy đổi không vượt quá 10% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở. Số lượng cổ phiếu quy đổi từ chứng quyền bằng số lượng chứng quyền chia cho tỷ lệ chuyển đổi.

Hạn mức về số lượng cổ phiếu quy đổi từ chứng quyền đăng ký chào bán trong một đợt của tổ chức phát hành là không vượt qua 1,5% tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở.

Bên cạnh đó, hạn mức giá trị chứng quyền được tính dựa trên tỉ lệ vốn khả dụng của tổ chức phát hành, dao động từ 0% đến 20% tùy mức độ an toàn tài chính. Các công ty có tỉ lệ vốn khả dụng càng cao sẽ được phép phát hành với giá trị lớn hơn.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định cơ chế giảm hạn mức phát hành nếu tổ chức phát hành vi phạm phương án phòng ngừa rủi ro. Cụ thể, mỗi lần bị cảnh báo, tổ chức phát hành sẽ bị giảm 25% hạn mức trong 3 tháng kế tiếp.

Trường hợp tổ chức phát hành bị cảnh báo quá 3 lầm trong vòng 3 tháng gần nhất, tổ chức phát hành sẽ không được chào bán chứng quyền trong vòng 6 tháng kể từ lần cảnh báo gần nhất.

Định kỳ hàng quý, trong vòng 7 ngày làm việc của quý tiếp theo, Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố danh sách chứng khoán đáp ứng tiêu chí làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức cho phép chào bán đối với từng chứng khoán cơ sở.

Hiện Bộ Tài chính đang đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức.

Theo đó, mọi ý tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước ngày 19/10/2025.



