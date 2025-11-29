Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế - tin vui cho người có thu nhập 10 - 60 triệu

29-11-2025 - 09:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế - tin vui cho người có thu nhập 10 - 60 triệu- Ảnh 1.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo văn bản, tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc từ 7 bậc thành 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại thuế suất của Biểu thuế để tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc đều được giảm so với Biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc thuế. Cụ thể là giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế - tin vui cho người có thu nhập 10 - 60 triệu- Ảnh 2.

Trước đó góp ý về dự thảo luật, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng biểu thuế 5 bậc như trong dự thảo Luật (đề xuất cũ) đang có sự bất hợp lý.

"Phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng chịu mức thuế 5%, xong phần thu nhập tính thuế từ 10 đến 30 triệu đồng "nhảy" ngay lên 15%. Tức thu nhập 11 triệu đồng cũng chịu mức thuế 15%. Hay phần thu nhập tính thuế từ 30 triệu đến 60 triệu sẽ chịu mức thuế đến 25%.

Đây là điều bất hợp lý bởi thu nhập người lao động tăng lên một chút thì có thể bị tăng thuế rất nhiều. Điều này có thể khiến người lao động mất đi động lực phấn đấu, cố gắng tăng thu nhập", đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cũng cho rằng biểu thuế 5 bậc là chưa hợp lý. Cụ thể, thu nhập 10 triệu đồng chịu thuế 5%, nhưng chỉ cần tăng lên 11 triệu đồng đã phải chịu 15%, tạo ra khoảng cách quá lớn. Trong khi đó, nhóm thu nhập từ 10 đến 60 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ đông nhất.

Theo Thuỳ An

VTV

