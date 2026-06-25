Bộ Tài chính làm việc với Petrovietnam, EVN và TKV bàn nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch EVN cho biết, mặc dù chịu tác động của tình hình địa chính trị thế giới và các hiện tượng thời tiết cực đoan, EVN vẫn bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 163,9 tỷ kWh, tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt 151,8 tỷ kWh, tăng 9,67%; doanh thu bán điện đạt khoảng 344,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%. EVN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch EVN phát biểu

Về đầu tư xây dựng, tổng giá trị giải ngân toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm đạt gần 45 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4% kế hoạch năm. Nhiều dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm đang được triển khai theo tiến độ như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Dự án LNG Quảng Trạch II, Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái, chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B cùng nhiều dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV và 110kV.

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc Petrovietnam cho biết, các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đều gắn chặt với nền kinh tế, từ dầu khí, điện, xăng dầu, phân bón đến hóa chất. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, Petrovietnam vẫn duy trì tăng trưởng hai con số ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc Petrovietnam.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động gia tăng trữ lượng dầu khí đạt khoảng 8,3 triệu tấn quy dầu. Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều hoàn thành vượt kế hoạch từ 1,4% đến 17,3% và tăng trưởng từ 6,6% đến 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khai thác dầu thô trong nước đạt 5,49 triệu tấn, vượt 7,6% kế hoạch và tăng 13,9% so với cùng kỳ, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ sản lượng khai thác dầu thô 6 tháng đầu năm tăng trưởng trở lại. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 698,6 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 81,4 nghìn tỷ đồng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV cho biết, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch và mục tiêu tăng trưởng được giao. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai đạt 19,7 triệu tấn, bằng 53,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 27,18 triệu tấn, bằng 54,4% kế hoạch. Về đầu tư, TKV đang triển khai 565 dự án trong năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực khai thác mỏ, sàng tuyển, chế biến khoáng sản và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước đánh giá, các tập đoàn năng lượng đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đối với Petrovietnam, ông Vũ Hồng Phương nhận định tập đoàn vẫn còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác và phát triển nguồn khí. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác và tiêu thụ khí hiện nay phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu của các nhà máy điện. Mặc dù vậy, hoạt động của Petrovietnam vẫn có đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đề xuất giao bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư và sản xuất nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng tăng trưởng của tập đoàn.

Đối với EVN, ông Vũ Hồng Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn trong việc bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng vừa qua. Về đầu tư, EVN là một trong những doanh nghiệp nhà nước có quy mô đầu tư lớn nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2025 đạt khoảng 125 nghìn tỷ đồng và dự kiến năm 2026 khoảng 123 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm hạ tầng năng lượng quốc gia.

Đối với TKV, đồng chí Vũ Hồng Phương cho biết tập đoàn cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu tăng trưởng được giao. Tuy nhiên, hoạt động khai thác và sản xuất than vẫn chịu tác động lớn từ nhu cầu tiêu thụ của ngành điện, trong khi một phần nguyên liệu đầu vào còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Do đó, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và có các giải pháp chủ động để bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đầu tư từ khu vực doanh nghiệp nhà nước. Theo kế hoạch năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 5,6 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 425 nghìn tỷ đồng. Riêng PVN, EVN và TKV dự kiến thực hiện khoảng 241 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân hiện nay còn chậm, cần có các giải pháp quyết liệt hơn để đẩy nhanh triển khai các dự án, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế, EVN được đề nghị tiếp tục xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đồng thời phấn đấu tăng sản lượng điện khoảng trên 12% để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ. Bộ trưởng cho biết, buổi làm việc được tổ chức nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời trao đổi các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của PVN, EVN và TKV trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn xây dựng các kịch bản tăng trưởng chi tiết, kịch bản điều hành giá và kiểm soát lạm phát, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn đặc biệt quan tâm đến 4 yếu tố trọng tâm gồm sản lượng, giá bán, chi phí và đầu tư. Các phương án tăng trưởng phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động của từng yếu tố, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Đối với EVN, cần tính toán kỹ khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng, giá cả phù hợp cho sản xuất và đời sống.

Đối với PVN và TKV, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, tăng cường hoạt động thăm dò, khai thác, nâng cao sản lượng khai thác. Các đơn vị liên quan cần khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ.

Liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng, hằng quý để đánh giá tiến độ, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng tin tưởng rằng với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, PVN, EVN và TKV sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tập đoàn kinh tế nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030