Quỹ bạc lớn nhất thế giới liên tục "xả hàng" khi giá lao dốc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục bán ròng gần 24 tấn bạc trong ngày 24/6, đưa tổng lượng bạc nắm giữ xuống 14.920 tấn.

Động thái bán ra của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc lao dốc mạnh. Kim loại quý này trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo khi giảm 6,7%, lùi về quanh mức 57 USD/ounce và lần đầu mất mốc 60 USD/ounce kể từ cuối năm ngoái. Hiện giá bạc vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi chịu sức ép từ nhiều yếu tố vĩ mô.

Theo Kitco, nguyên nhân chính đến từ những tín hiệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, Fed vẫn duy trì thông điệp ưu tiên kiểm soát lạm phát, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất cao có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Trong môi trường đồng USD duy trì sức mạnh và rủi ro lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức cao, các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Ông Nate Miller, Phó Giám đốc phát triển sản phẩm tại công ty quản lý quỹ Amplify ETFs, nhận định bạc chịu ảnh hưởng đáng kể khi lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng tăng, bởi điều này làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Khác với vàng, bạc vừa đóng vai trò là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, trong những giai đoạn chính sách tiền tệ bị thắt chặt, giá bạc thường biến động mạnh hơn so với vàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đợt bán tháo gần đây diễn ra nhanh và mạnh hơn.

Về góc nhìn kỹ thuật, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá bạc trở lại vùng 70-72 USD/ounce, xa hơn là mốc 78,6 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục suy yếu và xuyên thủng vùng hỗ trợ 55 USD/ounce, bạc có thể lùi sâu hơn về vùng tích lũy 45-55 USD/ounce.

Hiện các vùng giá quan trọng của bạc được giới phân tích theo dõi gồm kháng cự tại 60 USD/ounce và 72 USD/ounce; trong khi vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại 55 USD/ounce và 45 USD/ounce.