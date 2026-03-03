Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hoá

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.



Một góc thành phố Thanh Hóa (cũ). Ảnh: Thanh Tuấn

Cụ thể, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị sớm ban hành chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện sáp nhập nhằm đầu tư xây dựng, cải tạo công sở và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; qua đó bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 10.321,5 tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (4.587,5 tỉ đồng) và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp (5.734 tỉ đồng).

Trong đó, năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã được ngân sách trung ương hỗ trợ 602,1 tỉ đồng. Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất tại các địa phương là rất lớn, trong khả năng cân đối, ngân sách trung ương đã bố trí nguồn lực nêu trên.

Vì vậy, đề nghị địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị địa phương bố trí trong dự toán chỉ ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật như ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14388/BTC-NSNN ngày 15-9-2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, sắp xếp và sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công hiện có, ưu tiên khai thác tối đa cơ sở vật chất sẵn có, hạn chế đầu tư mới khi chưa thật sự cần thiết.

Đồng thời nghiên cứu phương án xử lý các cơ sở dôi dư theo quy định, góp phần tiết kiệm nguồn lực, tránh lãng phí và tạo điều kiện cải thiện cơ sở vật chất phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.