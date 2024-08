Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Công an TP HCM

Ngày 1-8, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - cùng đoàn công tác của Bộ, đến thăm, làm việc với Công an TP HCM.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM; trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thông tin tại buổi làm việc cho hay, về công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, Công an TP HCM chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP HCM các kế hoạch, quyết sách giữ vững an ninh chính trị, trên địa bàn. Cùng với đó, triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Công an trao thư khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho Công an TP HCM

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngay từ đầu năm 2024, Công an TP HCM tăng cường nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, đã tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm hoạt động băng nhóm, các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án lớn, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP HCM cũng đẩy mạnh công tác cấp, quản lý căn cước công dân, định danh điện tử, công tác làm sạch dữ liệu. Bên cạnh đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả các công tác ngành Công an gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho Công an TP HCM về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ông Lương Tam Quan biểu dương những kết quả nổi bật của Công an TP HCM đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của đơn vị. Trong đó, Công an TP HCM đã "Đánh nhanh, đánh mạnh, đánh trúng" nhiều đường dây tội phạm; củng cố kỷ cương trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...