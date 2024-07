Bộ trưởng Lương Tam Quang: Tập trung xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Ngày 29-7, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT). Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chủ trì hội nghị.



Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an



Tại Hội nghị, thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết từ phương châm "không để đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành" và những đổi mới, nỗ lực, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng hiệu quả.

Theo đó, lực lượng CSĐT đã tiếp nhận 91.607 nguồn tin về tội phạm, thụ lý điều tra 81.582 vụ án, 122.926 bị can. Tỉ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội đạt 77,55%; tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng ngày càng tăng. Trong hoạt động điều tra, đã tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo…

Thiếu tướng Tiến cho hay các đơn vị thuộc cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát huy vai trò "tư lệnh", chủ động nhận diện tội phạm, phát hiện được phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; hướng dẫn, chỉ đạo xuyên suốt với hệ thống lực lượng trong áp dụng pháp luật, triển khai nghiệp vụ một cách bài bản, mạnh mẽ với tội phạm…

Tại hội nghị, biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng CSĐT, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị phải thống nhất nhận thức công tác điều tra, xử lý tội phạm có vai trò quyết định, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu mọi hoạt động điều tra, xử lý tội phạm phải thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời bảo đảm tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân, vì con người, vì sự nghiệp chung…

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị lực lượng CSĐT phải có giải pháp cụ thể, chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, gắn với nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm... Lực lượng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phòng, chống tội phạm, trong đó phòng, chống tội phạm từ không gian mạng là hướng quan trọng phải tập trung triển khai.

Đối với tội phạm có tổ chức, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị phải triệt xóa các băng nhóm tội phạm về hình sự ngay từ khi mới hình thành. Đối với tội phạm ma túy, phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa và tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh với tội phạm ma túy từ xa…

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu nâng cao công tác điều tra, xử lý tội phạm, phải đảm bảo đạt được chỉ tiêu mà Quốc hội, Đảng ủy Công an Trung ương đề ra. Tập trung điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Quan điểm là làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận đề nghị xử lý đến đó và tập trung xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…