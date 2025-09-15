Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số với chủ đề “Động lực cho tăng trưởng đột phá, nhanh và bền vững”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trước đây, công nghệ số gần như tập trung trong tay các tập đoàn lớn (Big tech) nhưng nay cùng với sự bùng nổ của dữ liệu và các ứng dụng chuyên sâu, quyền lực đã mở rộng sang những quốc gia và doanh nghiệp tuy không sở hữu công nghệ lõi nhưng lại nắm dữ liệu bản địa và có khả năng giải quyết các bài toán đặc thù.

“Đây chính là những “gã khổng lồ bé nhỏ” có thể tạo ra sự thay đổi lớn” , Bộ trưởng nhấn mạnh.﻿

Bộ trưởng khẳng định, AI đang trở thành một loại hạ tầng quốc gia mới, tương tự như điện, viễn thông hay Internet trong quá khứ. Quốc gia nào làm chủ được AI sẽ sở hữu lợi thế vượt trội trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế đến quốc phòng, an ninh. Với dân số trẻ, am hiểu công nghệ và sáng tạo, Việt Nam có điều kiện để không chỉ nhanh chóng ứng dụng mà còn tự tạo ra sản phẩm AI cho mình và cho thế giới.

Theo Bộ trưởng, thế mạnh lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở dữ liệu bản địa, khả năng thích ứng và trí tuệ con người – yếu tố then chốt trong kỷ nguyên công nghệ biến đổi nhanh chóng.﻿

Ông kêu gọi sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và toàn xã hội để biến tiềm năng thành hiện thực. Một nhiệm vụ cấp thiết là ban hành Bộ nguyên tắc đạo đức AI quốc gia, hài hòa với chuẩn quốc tế nhưng gắn với đặc thù trong nước.

Song song, Luật AI và Chiến lược AI sẽ được xây dựng trên các trụ cột: quản lý theo mức độ rủi ro, minh bạch và giải trình, đặt con người làm trung tâm, đồng thời khuyến khích phát triển trong nước với các sản phẩm “Make in Vietnam”.﻿

Từ phía doanh nghiệp, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud nhận định AI đang tái định hình cuộc cạnh tranh số. Dự báo đến năm 2027, chi tiêu toàn cầu cho phần mềm AI đạt gần 300 tỷ USD, tăng trưởng 14% mỗi năm. Các doanh nghiệp ứng dụng thành công có thể đạt ROI gấp 3,7 lần, thậm chí 10 lần. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12% doanh nghiệp đạt đến mức trưởng thành cao trong AI.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC.

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC đã công bố chiến lược AI-X nhằm ứng dụng AI để thay đổi toàn diện cách thức hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp và đời sống người dân. CMC đã thành lập Công ty CMC OpenAI với mục tiêu xây dựng nền tảng AI mở và an toàn do người Việt phát triển.



Thứ trưởng Phạm Đức Long kêu gọi: “Phát triển AI là sứ mệnh quốc gia của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân. Chúng ta có tầm nhìn và chiến lược, giờ là lúc hành động để biến tầm nhìn thành hiện thực”. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước một cánh cửa lớn. Với quyết tâm và sự chung tay của toàn xã hội, Việt Nam sẽ biến cơ hội thành thành công, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên AI”. ﻿