Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra những "gã khổng lồ bé nhỏ" tạo sự thay đổi lớn cho thế giới, Chủ tịch CMC công bố một chiến lược "khủng"

15-09-2025 - 15:31 PM | Doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra những "gã khổng lồ bé nhỏ" tạo sự thay đổi lớn cho thế giới, Chủ tịch CMC công bố một chiến lược "khủng"

Trước đây, công nghệ số gần như tập trung trong tay các tập đoàn lớn (Big tech) nhưng nay cùng với sự bùng nổ của dữ liệu và các ứng dụng chuyên sâu, quyền lực đã mở rộng sang những quốc gia và doanh nghiệp tuy không sở hữu công nghệ lõi nhưng lại nắm dữ liệu bản địa và có khả năng giải quyết các bài toán đặc thù.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số với chủ đề “Động lực cho tăng trưởng đột phá, nhanh và bền vững”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trước đây, công nghệ số gần như tập trung trong tay các tập đoàn lớn (Big tech) nhưng nay cùng với sự bùng nổ của dữ liệu và các ứng dụng chuyên sâu, quyền lực đã mở rộng sang những quốc gia và doanh nghiệp tuy không sở hữu công nghệ lõi nhưng lại nắm dữ liệu bản địa và có khả năng giải quyết các bài toán đặc thù.

“Đây chính là những “gã khổng lồ bé nhỏ” có thể tạo ra sự thay đổi lớn” , Bộ trưởng nhấn mạnh.﻿

Bộ trưởng khẳng định, AI đang trở thành một loại hạ tầng quốc gia mới, tương tự như điện, viễn thông hay Internet trong quá khứ. Quốc gia nào làm chủ được AI sẽ sở hữu lợi thế vượt trội trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế đến quốc phòng, an ninh. Với dân số trẻ, am hiểu công nghệ và sáng tạo, Việt Nam có điều kiện để không chỉ nhanh chóng ứng dụng mà còn tự tạo ra sản phẩm AI cho mình và cho thế giới.

Theo Bộ trưởng, thế mạnh lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở dữ liệu bản địa, khả năng thích ứng và trí tuệ con người – yếu tố then chốt trong kỷ nguyên công nghệ biến đổi nhanh chóng.﻿

Ông kêu gọi sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và toàn xã hội để biến tiềm năng thành hiện thực. Một nhiệm vụ cấp thiết là ban hành Bộ nguyên tắc đạo đức AI quốc gia, hài hòa với chuẩn quốc tế nhưng gắn với đặc thù trong nước.

Song song, Luật AI và Chiến lược AI sẽ được xây dựng trên các trụ cột: quản lý theo mức độ rủi ro, minh bạch và giải trình, đặt con người làm trung tâm, đồng thời khuyến khích phát triển trong nước với các sản phẩm “Make in Vietnam”.﻿

Từ phía doanh nghiệp, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud nhận định AI đang tái định hình cuộc cạnh tranh số. Dự báo đến năm 2027, chi tiêu toàn cầu cho phần mềm AI đạt gần 300 tỷ USD, tăng trưởng 14% mỗi năm. Các doanh nghiệp ứng dụng thành công có thể đạt ROI gấp 3,7 lần, thậm chí 10 lần. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12% doanh nghiệp đạt đến mức trưởng thành cao trong AI.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra những "gã khổng lồ bé nhỏ" tạo sự thay đổi lớn cho thế giới, Chủ tịch CMC công bố một chiến lược "khủng"- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC.

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC đã công bố chiến lược AI-X nhằm ứng dụng AI để thay đổi toàn diện cách thức hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp và đời sống người dân. CMC đã thành lập Công ty CMC OpenAI với mục tiêu xây dựng nền tảng AI mở và an toàn do người Việt phát triển.

Thứ trưởng Phạm Đức Long kêu gọi: “Phát triển AI là sứ mệnh quốc gia của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân. Chúng ta có tầm nhìn và chiến lược, giờ là lúc hành động để biến tầm nhìn thành hiện thực”. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước một cánh cửa lớn. Với quyết tâm và sự chung tay của toàn xã hội, Việt Nam sẽ biến cơ hội thành thành công, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên AI”. ﻿

Tập đoàn công nghệ CMC bổ nhiệm và công bố ban lãnh đạo giai đoạn mới

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần, vượt đỉnh lịch sử, trắng bên bán: Chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần, vượt đỉnh lịch sử, trắng bên bán: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

"Đại gia" Thái giữ 6,53 tỷ USD tài sản tại Việt Nam, chỉ ra một ngành triển vọng "tăng trưởng rất cao"

"Đại gia" Thái giữ 6,53 tỷ USD tài sản tại Việt Nam, chỉ ra một ngành triển vọng "tăng trưởng rất cao" Nổi bật

PJICO 8 năm liên tiếp được AM Best duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt

PJICO 8 năm liên tiếp được AM Best duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt

15:30 , 15/09/2025
Dược Hậu Giang tiếp sức tại các trạm khách “A80 tự hào Việt Nam”

Dược Hậu Giang tiếp sức tại các trạm khách “A80 tự hào Việt Nam”

15:30 , 15/09/2025
Đức Long Gia Lai góp vốn thành lập 4 công ty liên kết lĩnh vực năng lượng

Đức Long Gia Lai góp vốn thành lập 4 công ty liên kết lĩnh vực năng lượng

13:59 , 15/09/2025
Aeon Mall Hạ Long 5.200 tỷ đồng tăng tốc: 500 – 600 kỹ sư, công nhân làm liên tục 3 ca/ngày cả cuối tuần, chủ đầu tư dự kiến khai trương vào cuối năm 2026

Aeon Mall Hạ Long 5.200 tỷ đồng tăng tốc: 500 – 600 kỹ sư, công nhân làm liên tục 3 ca/ngày cả cuối tuần, chủ đầu tư dự kiến khai trương vào cuối năm 2026

13:44 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên