Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Công nghiệp giúp Việt Nam thành nước thu nhập trung bình, nhưng để có thu nhập cao thì phải là khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 16/8/2025 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành KH&CN. Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ đã công bố quyết định chỉ định Bộ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN, Bộ trưởng cho biết, Bộ KH&CN luôn xem mỗi nhiệm vụ mới mà Thủ tướng giao là một cơ hội của phát triển, một cơ hội để lớn lên, để trưởng thành, thêm một cơ hội để góp phần phát triển đất nước.

Bộ trưởng mong Thủ tướng giao nhiều việc hơn nữa cho Bộ KH&CN. Trước đây, một nhiệm kỳ 5 năm chỉ làm 1-2 luật, nhưng riêng năm 2025, Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ giao làm 10 luật, gấp đến 5 lần của một nhiệm kỳ 5 năm, nhưng Bộ KH&CN đã tìm ra cách làm mới, vừa nhanh vừa chất lượng. Không có thách thức vĩ đại, không có việc vĩ đại thì không sinh ra con người vĩ đại, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đảng bộ Bộ KH&CN hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ nỗ lực hết mình, với tinh thần phụng sự cao, với cách tiếp cận mới đột phá để KHCN, ĐMST&CĐS góp phần ít nhất 50% tăng trưởng GDP, chung vai với Chính phủ trong hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

“80 năm qua, các thế hệ cán bộ ngành khoa học công nghệ và bưu chính viễn thông đã dũng cảm mở đường, xây nền móng tri thức và kết nối quốc gia. Thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy, bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự. Bộ KH&CN hứa, không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn tạo ra công nghệ; không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn khai phá tri thức mới; không chỉ xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, mà còn kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy cho mọi người dân, để góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và tri thức”, Bộ trưởng cho biết.

Cùng với đó, Đại hội đã chỉ ra những định hướng lớn và dài hạn: Thứ nhất, phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số; Thứ hai, xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược; Thứ ba, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới;

Thứ tư, xây dựng hạ tầng hiện đại cho các lĩnh vực của bộ, bao gồm KHCN,ĐMST, bưu chính viễn thông, công nghiệp công nghệ số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng lượng chuyên tử, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, gắn với chủ quyền số và vị thế số của Việt Nam. Thứ năm, KHCN,ĐMST&CĐS phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP.

Thứ sáu, giữ gìn, vun đắp và lan toả bộ gen Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tuỵ - Trung dũng - Nghĩa tình, là sự hài hoà giữa lý trí và cảm xúc, giữa trái tim và khối óc. Đây chính là văn hoá được hình thành từ ngành Khoa học công nghệ và ngành Bưu chính viễn thông.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ý thức rất rõ trách nhiệm và vinh dự của mình khi được giao trọng trách dẫn dắt Đảng bộ Bộ KH&CN bước vào một giai đoạn rất đặc biệt, có sứ mệnh lịch sử, góp phần quan trọng đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.

Cuối cùng, Bộ trưởng chia sẻ, “nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, Công nghiệp đã đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, nhưng để trở thành nước có thu nhập cao thì phải là KH&CN. Đối với Bộ KH&CN thì đây là thời khắc lịch sử”.