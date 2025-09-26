Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bất ngờ triệu tập tướng lĩnh Mỹ khắp thế giới

Bốn quan chức Mỹ cho biết hôm 25-9 rằng cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 30-9 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico, bang Virginia nhưng không tiết lộ lý do cuộc họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã triệu tập cuộc họp bất thường.

Chỉ thị bất thường này cùng với lý do không được tiết lộ đã gây ra sự lo lắng và bất an trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội trong giai đoạn ông Hegseth đã sa thải một số sĩ quan cấp cao.

Mỹ có khoảng 800 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, bao gồm 44 cấp tướng 4 sao. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong số họ được lệnh tham dự cuộc họp.

Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về cuộc họp này, Tổng thống Donald Trump dường như không biết về kế hoạch của ông Hegseth. Ông cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đang mời các sĩ quan quân đội ở nước ngoài đến họp.

Ông Donald Trump trả lời: "Tôi nghĩ điều đó tuyệt vời, hãy để ông ấy thân thiện với các tướng lĩnh và đô đốc từ khắp thế giới. Hãy nhớ rằng, tôi là tổng thống của hòa bình".

Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng hội nghị thượng đỉnh này dành cho các tướng lĩnh Mỹ và sự kiện này không quá đặc biệt.

Vào tháng 5, ông Hegseth đã ra lệnh cắt giảm 20% sĩ quan 4 sao và 10% tổng số sĩ quan cấp tướng. Ông Hegseth cũng ám chỉ ông muốn củng cố một số bộ tư lệnh tác chiến của quân đội và giảm số lượng tướng lĩnh cũng như đô đốc tại đó. Ông Hegseth đã sa thải hơn một chục nhà lãnh đạo quân sự, nhiều người trong số họ là người da màu và phụ nữ.

Ông Sean Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, cho biết ông Hegseth sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hiện vẫn chưa rõ ông Donald Trump hay các trợ lý Nhà Trắng có vai trò gì trong việc ra lệnh hoặc phê duyệt cuộc họp này và liệu ông có tham dự hay không. Các quan chức Quốc hội cho biết vào ngày 25-9 rằng họ bất ngờ trước thông tin về cuộc họp cấp cao sắp tới.

Các chỉ huy 4 sao hàng đầu và tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang thường gặp nhau ít nhất hai lần một năm tại Washington. Tuy nhiên, các quan chức quân sự cho biết lần triệu tập này bao gồm cả những chỉ huy đang làm việc tại các khu vực xung đột ở Trung Đông, châu Phi và châu Âu là điều chưa từng có trong lịch sử gần đây.