Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ: 'Chúng tôi chắc chắn tiếp tục mua dầu Nga, bất chấp thuế quan từ Mỹ'

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của Nga, Bộ trưởng Tài chính của quốc gia này cho biết hôm thứ Sáu, bất chấp quyết định của chính quyền Trump áp đặt thuế nhập khẩu nặng đối với hàng hóa Ấn Độ, một phần do việc mua năng lượng từ Moscow.

Trong bối cảnh châu Âu và Hoa Kỳ tránh xa dầu mỏ của Nga, Ấn Độ đã tận dụng lợi thế giảm giá sản lượng của Nga để trở thành nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga.

New Delhi cho biết việc họ mua dầu của Nga đã giữ cho thị trường cân bằng.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang tìm cách làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine, cho biết việc nhập khẩu dầu của Ấn Độ đang giúp tài trợ cho Moscow và đã áp đặt mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào tháng trước.

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman, phát biểu trên kênh tin tức địa phương CNN-News18, cho biết Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, không có kế hoạch tránh xa nguồn cung cấp của Nga.

"Chúng tôi sẽ phải đưa ra quyết định xem (nguồn cung cấp) nào phù hợp nhất. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ mua nó", bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ấn Độ chi phần lớn ngoại tệ để mua dầu thô và nhiên liệu tinh chế.

Trong năm tài chính đến tháng 3/2025, việc mua dầu và nhiên liệu tinh chế từ nước ngoài chiếm khoảng một phần tư tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ.

"Cho dù đó là dầu của Nga hay bất kỳ nguồn nào khác, quyết định mua từ nơi nào phù hợp với nhu cầu của chúng tôi, dù là về giá cả, hậu cần hay bất cứ điều gì", bà Sitharaman nói thêm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Thiên Tân tuần này do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Việc ông Modi tham gia các cuộc họp được một số chuyên gia coi là hậu quả của việc New Delhi bất đồng quan điểm với Washington. Các cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm đạt được thỏa thuận giảm gánh nặng thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Ấn Độ đã đổ vỡ.

Tháng trước, chuyến thăm dự kiến của các quan chức thương mại Hoa Kỳ tới New Delhi đã bị hủy bỏ, và kể từ đó không có cuộc gặp trực tiếp nào giữa hai bên.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã cáo buộc Ấn Độ trục lợi bằng cách nhập khẩu dầu của Nga với giá thấp hơn rồi bán lại nhiên liệu tinh chế với giá cao hơn.



