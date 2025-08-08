Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe

08-08-2025 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm hướng dẫn thực hiện kiểm định đối với các xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe do các cơ quan cung cấp.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về đăng kiểm xe kinh doanh vận tải đã đổi sang biển số nền màu vàng nhưng chưa đổi đăng ký xe.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam khẩn trương đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe. Ảnh: Yến Chi

Liên quan đến việc đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe, Bộ Xây dựng cho biết từ ngày 1-1-2025, khi các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện đổi biển số nền màu vàng nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe từ ký hiệu "T" sang ký hiệu "V" do vướng mắc thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình rút giấy chứng nhận đăng ký xe đang thế chấp tại ngân hàng.

Điều này dẫn đến bị từ chối đăng kiểm khi xe đến hạn đăng kiểm định kỳ, gây gián đoạn hoạt động vận tải, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Bộ Xây dựng, qua công tác tuyên truyền của Bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp chủ động, nỗ lực tìm giải pháp để tháo gỡ. Đến nay, tình trạng xe kinh doanh vận tải bị cơ sở đăng kiểm từ chối do chưa đổi đăng ký xe, cơ bản đã được khắc phục.

Tuy nhiên, hiện ẫn còn một số doanh nghiệp do điều kiện bất khả kháng (như vay tín dụng của tổ chức tín dụng bị khởi tố, điều tra,…) nên chưa thể thực hiện được việc đổi chứng nhận đăng ký xe đồng bộ với biển số, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đăng kiểm xe kinh doanh vận tải chưa đổi đăng ký xe để hỗ trợ doanh nghiệp

Nhấn mạnh đây là các trường hợp cần được xem xét tháo gỡ trong bối cảnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm định đối với các phương tiện đã đổi sang biển số nền màu vàng nhưng chưa đổi chứng nhận đăng ký xe (theo danh sách phương tiện do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và một số Sở Xây dựng cung cấp).

Đồng thời, tiếp tục cập nhật danh sách phương tiện khác cũng gặp vướng mắc như trên từ các Sở Xây dựng địa phương gửi đến Cục để tháo gỡ, đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh vận tải hợp pháp của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cập nhật, chia sẻ thông tin, dữ liệu kiểm định, đặc biệt là các phương tiện thuộc đối tượng trên với cơ quan Cảnh sát giao thông để phục vụ quản lý phương tiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ để kịp thời xử lý.

Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các Sở Xây dựng địa phương gửi về Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện nay có 114 xe kinh doanh vận tải đang gặp khó khăn khi đăng kiểm do xe đã đổi biển số nền vàng nhưng chưa đổi đăng ký xe sao cho đồng nhất, tập trung tại các địa phương, như: Hải Phòng (22 xe), Đồng Tháp (3 xe), Ninh Bình (15 xe), Thanh Hóa (51 xe), TP HCM (7 xe), Lạng Sơn (4 xe) và Thái Nguyên (12 xe).

Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Theo Văn Duẩn

Người lao động

