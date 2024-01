Bộ Xây dựng ”điểm mặt” loạt dự án chung cư tăng giá liên tục

Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương, trong quý IV/2023 căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 27.590 giao dịch thành công. Lượng giao dịch bất động sản nhà ở (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ) trong 6 tháng cuối năm 2023 giảm 17% so với 6 tháng đầu năm.

Lượng giao dịch giảm tuy nhiên giá căn hộ chung cư vẫn có xu hướng tăng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các khu trung tâm. Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá 25 - 50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.

Cụ thể tại Hà Nội, giá cán hộ chung cư liên tục tăng. Tại quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%, quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%, quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%, quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1%.

Các căn hộ chung cư bình dân có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 đến 35 triệu đồng/m2 có thể kể đến như chung cư D'Gold Goldsilk City (khoảng 30 - 32 triệu đồng/m2); chung cư Green House (khoảng 26 - 32,5 triệu đồng/m2); chung cư X2 Đại Kim (khoảng 32 - 35 triệu đồng/m2).

Căn hộ chung cư trung cấp có mức giá khoảng 35 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m: chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (khoảng 35 - 43 triệu đồng/m2); chung cư Le Grand Jardin (khoảng 35 - 43 triệu đồng/m2); The Wisteria (30 - 41 triệu đồng/m2); The Terra An Hưng (khoảng 40 – 50 triệu đồng/m2).

Căn hộ chung cư cao cấp có mức giá trên 50 triệu đồng/m2, phổ biến ở mức giá 60 - 70 triệu đồng/m2. Đơn cử như: chung cư The Nine (khoảng 55 - 64 triệu đồng/m2); chung cư Viha Complex (khoảng 57 - 73 triệu đồng/m2); The Canopy Residences (khoảng 60-75 triệu đồng/m3); Vinhomes D'Capitale (khoảng 50 - 62,5 triệu đồng/m3); chung cư The Nine (khoảng 55 - 64 triệu đồng/m2).

Một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao như Gloden Land (Thanh Xuân tăng khoảng 3,5% (lên mức 38,7 triệu đồng/m2), HH2 Linh Đàm (Hoàng Mai) tăng khoảng 3,8% (lên mức 25,7 triệu đồng/m2), The Sparks (Hà Đông) tăng khoảng 3,7% (lên mức 28 triệu đồng/m2), Goldsilk Complex (Hà Đông) tăng khoảng 4,1% (lên mức 33,5 triệu đồng/m2), Hoàng Thành Pearl (Nam Từ Liêm) tăng khoảng 4,1% (lên mức 52 triệu đồng/m2).

Còn tại TP Hồ Chí Minh, một số dự án cũng có mức độ tăng giá bình quân như The Estella (Quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (Quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (Quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (Quận 9) tăng khoảng 3,8%. Đồng thời, tại đây có một số dự án có mức độ giảm giá bình quân như: The Grand Manhattan (Quận 1) giảm khoảng 4,4%; dự án Belleza Apartment (Quận 7) giảm khoảng 4,1%; dự án Sunrise City View (Quận 7) giảm khoảng 4,6%.

Một số căn hộ chung cư bình dân có giá dao động 25-35 triệu đồng/m2 có thể kể đến: Dự án Belleza Apartment tại quận 7 (33 triệu đồng/m2); dự án Citi Alto quận 2, Hồ Chí Minh (từ 32,5 - 34 triệu đồng/m2); dự án Westgate, Bình Chánh (khoảng 30 - 33 triệu đồng/m2).

Căn hộ chung cư trung cấp (khoảng từ 35 đến dưới 50 triệu đồng/m2) có: Dự án chung cư Saigon Riverside (khoảng 35 - 38 triệu đồng/m2); Dự án Vinhomes Grand Park, quận 9 (khoảng 39 triệu đồng/m; dự án The Western Capital, quận 6 (khoảng 37 triệu đồng/m2).

Về phân khúc cao cấp (trên 50 triệu đồng/m2) có: Dự án Chung cư The Nine (khoảng 55 - 64 triệu đồng/m2); chung cư Viha Complex (khoảng 58 – 73 triệu đồng/m2); The Canopy Residences (khoảng 60 - 75 triệu đồng/m2), Vinhomes D'Capitale (khoảng 50 - 62,5 triệu đồng/m2); Chung cư The Nine (khoảng 55 - 64 triệu đồng/m2).

Bộ Xây dựng cũng cho biết, nguồn cung bất động sản cuối năm 2023 có xu hướng tăng. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, trong quý IV/2023 có 29 dự án quy mô khoảng 13.646 căn đã hoàn thành, số lượng dự án bằng 138,1% so với quý III/2023. Có 20 dự án được cấp phép mới với quy mô khoảng 11.539 căn, tăng 33% so với quý III/2023.

Ngoài ra, có 47 dự án với quy mô khoảng 14.566 căn đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Có 854 dự án đang được triển khai với quy mô khoảng 402.570 căn.

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trong năm 2023, cả nước có 44 dự án với quy mô 36.262 căn đã hoàn thành và được cấp phép, khởi công xây dựng.

Tính riêng quý IV/2023, cả nước có 16 dự án với quy mô 9.302 căn đã hoàn thành và cấp phép xây dựng. Cụ thể, đã hoàn thành 7 dự án với quy mô 4.019 căn và 9 dự án đã được cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 5.283 căn.