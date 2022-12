Bộ Xây dựng: Giá bất động sản vẫn giữ ở mức cao

Trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, tình hình thị trường bất động sản năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền cao hơn so cùng kỳ năm 2021.



Cụ thể, Bộ này chỉ ra rằng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, các dự án tổng hợp sơ bộ khoảng 50.000 giao dịch, tương đương cùng kỳ năm 2021. Lượng giao dịch đất nền tổng hợp sơ bộ khoảng 200.000 giao dịch.

Thêm vào đó, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm ở hầu hết các phân khúc ở mức cao; tỷ lệ trống văn phòng, mặt bằng thương mại cho thuê giảm dần. Về cơ bản thị trường đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại. Cụ thể, thị trường vẫn đối diện tình trạng thiếu nguồn cung ở tất cả phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ, giá giao dịch tăng cao.

Về vấn đề thiếu nguồn cung, số liệu cho thấy lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý III/2022 chỉ tương đương khoảng 71% so với quý II/2022 và bằng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.148 dự án, tương đương quý II/2022 và bằng 163,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới là 36 dự án (24.324 căn), bằng khoảng 124% so với quý II/2022 và 92,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Xây dựng cho rằng, về giá giao dịch, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền, căn hộ chung cư vẫn giữ ở mức cao đã được thiết lập tại thời điểm cuối quý II/2022, ảnh hưởng đến tính thanh khoản và lượng giao dịch của thị trường, đặc biệt là thị trường thứ cấp.

Qua tổng hợp tại các địa phương, Bộ nhận thấy giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý III/2022 cơ bản ổn định so với quý trước. Giá nhà ở chung cư tại một số khu vực ở Hà Nội, TP. HCM thậm chí tăng so với quý II. Giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2-3% so với quý trước.

Về tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng đánh giá trong quý III/2022 không tạo ra lượng bất động sản tồn kho mới từ thị trường sơ cấp. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022, nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư, mua sử dụng của người dân vẫn cao.