Bộ Xây dựng: Mức tăng giá chung cư tại TPHCM gấp 7 lần Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo thị trường BĐS năm 2019. Theo đó, trong năm 2019 có 335 dự án với 175.801 căn hộ được cấp phép; 561 dự án với 273.951 căn hộ đang triển khai xây dựng; 186 dự án với 66.155 căn hộ hoàn thành.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng có 33 dự án với 10.332 căn hộ du lịch và 2.452 biệt thự du lịch được cấp phép; 107 dự án với 20.234 căn hộ du lịch và 6.419 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng.

Về nguồn cung nhà ở, bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, theo tổng hợp từ 36/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 có 203 dự án với 85.612 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện (trong đó, tại Hà Nội có 61 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 31.184 căn hộ chung cư và 1.963 căn nhà ở thấp tầng; Tại Tp. Hồ Chí Minh có 47 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 23.485 căn hộ chung cư, 883 căn nhà thấp tầng và 436 căn biệt thự).

Về lượng giao dịch bất động sản, theo tổng hợp từ 36/63 UBND có báo cáo số liệu, trong năm 2019 có 82.604 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) giao dịch thành công là 6.697 giao dịch.

Về giá bán, Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2019, giá bất động sản tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ biến động không lớn, cụ thể như sau:

Tại Tp.Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,94% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,94% so với cùng kỳ năm 2018). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 3,01% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại Tp.Hồ Chí Minh giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 3,00% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 3,66% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 3,75% so với cùng kỳ năm 2018). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,99% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của các đơn vị phân tích thị trường uy tín như Savills, CBRE, JLL mặc dù đã ghi nhận mức tăng mạnh trong năm 2019, dự báo năm 2020 giá nhà đất tại TPHCM sẽ tiếp tục còn tăng cao do sự điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2019-2024, tình trạng khan hiếm dự án BĐS mới.

Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp khơi thông nguồn cung, phát triển các dự án nhà ở mới, nguy cơ giá nhà, đất sẽ còn tăng cao, nhất là với các phân khúc đáp ứng nhu cầu nhà ở thật. Ở một góc độ khác, trong khi nỗi lo khan hiếm nguồn cung do chính quyền siết việc cấp phép dự án vẫn đang đè nặng, thị trường lại tiếp tục nỗi lo mới về việc bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 với khung giá tăng rất mạnh được áp dụng sẽ khiến cho mặt bằng giá của thị trường tăng nhanh.

Các nghiên cứu mới đây cũng chỉ ra sự chênh lệch giữa mức tăng giá BĐS với thu nhập trung bình của lao động tại TP.HCM ngày càng nghiêm trọng. Cụ thể, giá bán căn hộ tại TP.HCM hiện nay cao gấp 7 lần thu nhập của lao động thuộc tầng lớp quản lý có kinh tế khá giả, gấp 10 lần nhóm thu nhập trung lưu, gấp 17 lần người lao động phổ thông và 28 lần người trẻ mới đi làm. Nếu biên độ tăng giá nhà đất tiếp diễn mạnh mẽ như hiện nay, khả năng sở hữu nhà ở của người lao động sẽ ngày càng hạn chế.