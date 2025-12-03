Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế công bố 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, nhiều cái tên "quen mặt"

03-12-2025 - 12:11 PM | Sống

Bộ Y tế công bố 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, nhiều cái tên "quen mặt"

Đây là danh sách 46 doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục bị buộc tiền kiểm 100% lô thuốc trong đợt công bố mới nhất của Cục Quản lý Dược.

Chiều 2/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cập nhật Danh sách 46 cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, buộc phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 30/2025/TT-BYT ngày 01/07/2025 của Bộ Y tế về công bố, cập nhật và rút tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, việc rà soát được thực hiện dựa trên kết quả giám sát chất lượng thuốc lưu hành và đánh giá mức độ khắc phục của các cơ sở sản xuất. Những doanh nghiệp nước ngoài muốn được rút tên khỏi danh sách buộc phải trải qua giai đoạn kiểm tra 100% lô nhập khẩu và không có lô nào vi phạm.

Trong Đợt 42, Cục Quản lý Dược công bố danh sách cập nhật các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải tiếp tục thực hiện tiền kiểm. Đáng chú ý, chỉ có 1 công ty là Zee Laboratories – Ấn Độ được rút khỏi danh sách sau khi đã hoàn thành việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu mà không phát hiện vi phạm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 30/2025/TT-BYT.

Bộ Y tế công bố 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, nhiều cái tên "quen mặt"- Ảnh 1.

Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu

Danh sách cập nhật Đợt 42 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, mục “Quản lý chất lượng thuốc”. Cục Quản lý Dược đồng thời đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các ngành chỉ đạo bộ phận quản lý dược, kiểm tra, kiểm nghiệm thuốc tăng cường giám sát việc chấp hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh Việt Nam nhập khẩu lượng lớn thuốc thành phẩm và nguyên liệu từ nhiều thị trường, các lô thuốc phải được tiền kiểm 100% là biện pháp để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Theo Cơ quan quản lý, việc cập nhật danh sách tiền kiểm sẽ được thực hiện định kỳ, bảo đảm minh bạch và giúp hệ thống khám, chữa bệnh, đơn vị nhập khẩu nắm rõ để chủ động trong lựa chọn nguồn cung, hạn chế tối đa nguy cơ thuốc không đạt chất lượng đến tay người bệnh.

Theo Cục Quản lý Dược

Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này Nổi bật

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh Nổi bật

Nhìn 2 đứa trẻ với cặp sách đặc biệt, tôi hiểu tại sao 1 đứa lớn lên tự tin, 1 đứa tràn đầy bất an

Nhìn 2 đứa trẻ với cặp sách đặc biệt, tôi hiểu tại sao 1 đứa lớn lên tự tin, 1 đứa tràn đầy bất an

12:40 , 03/12/2025
Thả lưới trên sông, người đàn ông run rẩy khi vớt trúng “trụ sắt gỉ” nặng 90kg, chuyên gia xem xong phán: “Đó là báu vật hơn 1.000 tỷ đồng”

Thả lưới trên sông, người đàn ông run rẩy khi vớt trúng “trụ sắt gỉ” nặng 90kg, chuyên gia xem xong phán: “Đó là báu vật hơn 1.000 tỷ đồng”

12:15 , 03/12/2025
Ngoài chuối, có một loại thực phẩm gấp 8 lần kali, người trung niên ăn cách ngày chân tay sẽ khỏe, tràn đầy năng lượng suốt mùa đông

Ngoài chuối, có một loại thực phẩm gấp 8 lần kali, người trung niên ăn cách ngày chân tay sẽ khỏe, tràn đầy năng lượng suốt mùa đông

12:05 , 03/12/2025
Đừng để không khí bẩn - “sát thủ vô hình đầu độc” con bạn: Vì sao trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn?

Đừng để không khí bẩn - “sát thủ vô hình đầu độc” con bạn: Vì sao trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn?

11:55 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên