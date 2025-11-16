Thu hồi 2 mẫu pin sạc dự phòng tại Việt Nam do nguy cơ cháy nổ

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông báo về chương trình thu hồi hai sản phẩm của Belkin Asia Pacific Ltd. tại thị trường Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, hai sản phẩm trong diện bị thu hồi là pin sạc dự phòng Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (mã BPB002) và giá đỡ điện thoại theo dõi chuyển động kèm sạc Belkin Auto-Tracking Stand Pro (mã MMA008).

Ảnh: Pin sạc dự phòng mã BPB002. (Nguồn: Ban Bảo vệ người tiêu dùng)

Ảnh: Giá đỡ điện thoại Belkin Auto-Tracking Stand Pro mã MMA008. (Nguồn: Ban Bảo vệ người tiêu dùng)

Các sản phẩm trong diện thu hồi có thể gặp tình trạng quá nhiệt, bốc khói, nóng chảy hoặc gây cháy nổ, kể cả khi không sử dụng hoặc trong lúc sạc. Những sự cố này không chỉ đe dọa an toàn của người dùng mà còn có thể làm hư hỏng các thiết bị điện tử và đồ nội thất xung quanh.

Nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi liên quan đến pin lithium-ion trong thiết bị. Một số bộ phận của pin có nguy cơ quá nhiệt, dẫn đến mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Belkin đã ghi nhận 11 sự cố liên quan đến mã BPB002 tại Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Pháp và Mỹ, gồm hai trường hợp bị thương nhẹ, chưa có trường hợp nghiêm trọng. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận sự cố nào. Mã MMA008 ghi nhận 5 sự cố tại Trung Quốc, Kazakhstan, Canada và Nhật Bản, không có thương tích và cũng chưa có sự cố tại Việt Nam.

Hai sản phẩm được Belkin phân loại là “sản phẩm có khuyết tật nhóm A” theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, hãng triển khai thu hồi và khắc phục để bảo đảm tiêu chuẩn an toàn.(Nguồn: Ban Bảo vệ người tiêu dùng)

Người tiêu dùng cần kiểm tra số sê-ri (SN) ở mặt sau hoặc đáy sản phẩm, đối chiếu với danh sách công bố trên website chính thức của Belkin. Nếu nằm trong diện bị ảnh hưởng, người dùng truy cập belkinvn.com để gửi thông tin và nhận khoản hoàn tiền đầy đủ sau khi xác minh. Belkin sẽ hướng dẫn cách xử lý sản phẩm theo đúng quy định, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí của chương trình thu hồi.