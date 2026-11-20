Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã U Minh Thượng đã nhanh chóng xác minh, tìm lại và trao trả số vàng cùng giấy tờ cá nhân cho chị Lê Thị Hồng Thắm, cư trú tại ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, sau khi chị đánh rơi tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 02/11/2026, Công an xã U Minh Thượng tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Hồng Thắm về việc đánh rơi tài sản trong quá trình di chuyển từ nhà đến Phân trại 2, Trại giam Kênh 7, thuộc địa bàn xã U Minh Thượng, vào khoảng 7 giờ ngày 30/10/2026.

Chị Lê Thị Hồng Thắm nhận lại tài sản đánh rơi tại Công an xã U Minh Thượng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo trình báo, tài sản bị mất gồm một bọc màu đen, bên trong có túi xách đựng 28 chỉ vàng 24K, một đôi bông tai, một miếng vàng 18K chưa xác định trọng lượng và một số giấy tờ cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã U Minh Thượng đã khẩn trương tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại các khu vực có liên quan, đồng thời thu thập thông tin từ những người chứng kiến sự việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định một người đi đường khoảng 50 tuổi đã nhặt được bọc tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp xác minh, Công an xã U Minh Thượng đã tìm lại toàn bộ tài sản và tổ chức trao trả cho chị Thắm theo quy định.

Nhận lại số vàng và giấy tờ cá nhân, chị Thắm bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã U Minh Thượng đã tận tình hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản có giá trị lớn.

Việc kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho người dân tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã U Minh Thượng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì Nhân dân phục vụ.