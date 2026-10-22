Bóc giá độ xa hoa của G-Dragon khi đến Việt Nam: Chuyên cơ ngàn tỷ đồng, khách sạn siêu sang đúng chuẩn "Ông hoàng Kpop"

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình sẽ trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ khi G-Dragon cùng Taeyang và Daesung trở lại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG WORLD TOUR . Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc huyền thoại, đồng thời là dịp để khán giả Việt Nam một lần nữa chứng kiến sức hút của những nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đại.

Trong bầu không khí đếm ngược ấy, ngoài âm nhạc và sân khấu, một chủ đề cũng khiến người hâm mộ tò mò: G-Dragon thường di chuyển và lưu trú xa hoa đến mức nào mỗi lần đến Việt Nam?

G-Dragon cùng BIGBANG sắp tái ngộ khán giả Việt Nam. Ảnh: X

Chuyên cơ Gulfstream G650: Một trong những mẫu máy bay phản lực kinh doanh cao cấp nhất thế giới

Trong lần đến Việt Nam vào tháng 11/2025 để biểu diễn tại concert thuộc tour diễn thế giới Übermensch, G-Dragon xuất hiện tại sân bay Nội Bài trên một chiếc chuyên cơ tư nhân hạng sang. Đây chính là Gulfstream G650 - một trong những mẫu máy bay phản lực kinh doanh cao cấp nhất thế giới, được sản xuất bởi Gulfstream Aerospace (Mỹ) từ năm 2012 đến nay. Được công bố lần đầu năm 2008 và bay thử nghiệm năm 2009, G650 nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự sang trọng, tốc độ và phạm vi hoạt động trong ngành hàng không tư nhân.

Gulfstream G650 được định vị ở mức giá cao cấp nhất, thể hiện sự độc quyền và xa xỉ. Giá trị mua mới chiếc máy bay này lên đến 65-75 triệu USD (hơn 1700-1900 tỷ đồng). Chi phí cố định hàng năm bao gồm bao gồm lương phi công, bảo hiểm, hangar ước tính 1,3 triệu USD (34 tỷ đồng). Tổng chi phí vận hành hàng năm với mức sử dụng 400 giờ bay/năm, bao gồm cả nhiên liệu và bảo dưỡng có thể vượt quá 3 triệu USD (79 tỷ đồng). Giá thuê bay theo giờ rơi vào khoảng 10.000-13.000 USD (263-342 triệu đồng).

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cận cảnh chiếc chuyên cơ sang chảnh chở G-Dragon hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Bên trong máy bay Gulfstream G650 là không gian nội thất vô cùng sang trọng. Cabin rộng, dài và cao nhất trong phân khúc, được chia thành tối đa 4 khu vực sinh hoạt, làm việc, giải trí riêng biệt. Nội thất được tùy chỉnh hoàn toàn bằng da cao cấp và gỗ chất lượng. Máy bay có 20 cửa sổ toàn cảnh lớn nhất trong ngành hàng không kinh doanh. Hệ thống làm sạch không khí và độ cao cabin thấp giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn khi bay đường dài. Sức chứa của máy bay là tối đa 19 hành khách (cấu hình thông thường 11-18 khách).

Máy bay Gulfstream G650 là lựa chọn hàng đầu của các tỷ phú, CEO và ngôi sao hạng A trên thế giới, những người cần sự riêng tư và hiệu suất bay tối ưu. Có thể kể đến những cái tên đầy quyền lực như tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, cầu thủ Cristiano Ronaldo, "bà hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, võ sĩ Floyd Mayweather. Việc G-Dragon di chuyển bằng chuyên cơ đã chứng tỏ đẳng cấp và sự giàu có của anh.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Chiếc chuyên cơ lướt trên đường băng sang trọng và hoành tráng trong mọi góc độ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Khách sạn hạng sang, phòng Tổng thống lên tới 65 triệu đồng/đêm

Nếu chuyên cơ là biểu tượng của sự xa hoa trên hành trình di chuyển, nơi lưu trú lại là một khía cạnh khác cho thấy tiêu chuẩn phục vụ dành cho những nghệ sĩ quốc tế hàng đầu.

Trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam tháng 11/2025, truyền thông ghi nhận G-Dragon và ê-kíp lưu trú tại InterContinental Hanoi Landmark72, khách sạn 5 sao nằm trong tổ hợp Keangnam Landmark. Tọa lạc ở vị trí cao, khách sạn sở hữu tầm nhìn rộng ra Hà Nội, hệ thống phòng nghỉ cao cấp, nhà hàng và các dịch vụ dành cho nhóm khách có yêu cầu cao về tiện nghi, riêng tư.

Vào thời điểm tháng 11/2025, phòng nghỉ tại đây có giá khoảng 3–10 triệu đồng/đêm tùy hạng phòng và thời điểm đặt. Đáng chú ý, phòng Tổng thống có thể đạt mức hơn 65 triệu đồng/đêm. Và với đẳng cấp của G-Dragon, anh sẽ nghỉ ngơi tại hạng phòng cao cấp bậc nhất này.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

InterContinental Hanoi Landmark72 là nơi G-Dragon và ekip lựa chọn. Ảnh: X

Đẳng cấp của G-Dragon không chỉ nằm ở tiền bạc

G-Dragon từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng Kpop. Anh được biết đến với vai trò thủ lĩnh BIGBANG, nghệ sĩ solo, người tạo ảnh hưởng trong thời trang và gương mặt có sức hút lớn đối với các thương hiệu xa xỉ.

Chính sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và khả năng tạo xu hướng khiến hình ảnh của G-Dragon luôn được quan tâm, từ trang phục biểu diễn, phụ kiện cho đến cách anh di chuyển trong các chuyến công tác quốc tế.

Những con số hàng nghìn tỷ đồng của một chiếc chuyên cơ hay hàng chục triệu đồng cho một đêm tại khách sạn cao cấp đều khiến người hâm mộ lóa mắt. Tuy nhiên điều này hoàn toàn phù hợp với vị thế của anh. G-Dragon đang sở hữu vị thế của một nghệ sĩ quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn, đủ để mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao.

G-Dragon từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng Kpop. Ảnh: X

Hà Nội đếm ngược đến ngày BIGBANG trở lại

Ngày 24 và 25/10/2026, BIGBANG sẽ biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm. Sau nhiều năm chờ đợi, sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi hòa nhạc thông thường. Đó là dịp để người hâm mộ sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ, đồng thời chứng kiến sức hút của BIGBANG ở một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Câu chuyện về chuyên cơ riêng, khách sạn xa hoa hay những dịch vụ đắt đỏ có thể khiến công chúng tò mò về cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu. Nhưng đến cuối cùng, điều khiến khán giả sẵn sàng chờ đợi vẫn là âm nhạc, phong thái biểu diễn và sức ảnh hưởng mà G-Dragon cùng BIGBANG đã xây dựng trong suốt hai thập kỷ. Và khi ánh đèn Mỹ Đình bật sáng vào cuối tuần này, mọi sự chú ý sẽ lại hướng về sân khấu - nơi “ông hoàng Kpop” một lần nữa gặp gỡ khán giả Việt Nam bằng chính thứ đã làm nên tên tuổi của mình.