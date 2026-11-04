Bóc trần thủ đoạn dùng hàng chục máy POS tạo giao dịch khống, rút tiền từ thẻ tín dụng

Ngày 3/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến hoạt động sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch thanh toán không có thật, phục vụ việc rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng.

Hai bị can gồm Quản Đức Cường (SN 1980, trú tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh) và Trần Văn Hiển (SN 1993, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình), bị điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Quản Đức Cường tại cơ quan Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Hé lộ thủ đoạn tạo giao dịch khống qua máy POS

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thanh toán qua thiết bị POS để tổ chức dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.

Theo cơ quan công an,thiết bị POS (Point of Sale) là thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, được sử dụng tại các đơn vị kinh doanh để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng phương thức thanh toán này, sử dụng máy POS để tạo lập các giao dịch mua bán khống, qua đó thực hiện việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thay vì thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu gom, cho thuê máy POS và tổ chức dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua các giao dịch không có thật.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trần Văn Hiển. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quản Đức Cường (sinh năm 1980, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thuê 66 máy POS, cho thuê lại 57 máy để thực hiện giao dịch khống

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2022, Quản Đức Cường đã thuê địa điểm tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh để tổ chức hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng. Tại đây, Cường thu gom, sử dụng nhiều máy POS được đăng ký tại các ngân hàng, sau đó trực tiếp thực hiện giao dịch cho khách hàng hoặc cho những người khác thuê lại thiết bị. Với mỗi giao dịch rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng, Cường thu phí từ 1,55% đến 1,8% tổng giá trị giao dịch.

Các máy POS được cơ quan Công an thu giữ, phục vụ công tác điều tra vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Đến năm 2024, Trần Văn Hiển cũng tham gia hoạt động cho thuê máy POS để phục vụ việc tạo lập các giao dịch thanh toán không có thật. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Hiển đã thuê tổng cộng 66 máy POS, sau đó cho thuê lại 57 máy để các đối tượng khác sử dụng vào hoạt động giao dịch khống. Thông qua hình thức này, Hiển thu phí từ khách hàng với mức dao động từ 1,4% đến 1,8% giá trị mỗi giao dịch.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an còn xác định Lương Ngọc Vũ (SN 1994, trú tại phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh) và Vũ Văn Hiệp (SN 1994, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) là những người có liên quan đến hoạt động trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật. Đồng thời, người dân cần bảo mật thông tin thẻ tín dụng, không giao thẻ hoặc cung cấp các thông tin bảo mật cho những cá nhân, tổ chức không được phép. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ quan chức năng yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về hoạt động thanh toán, không tham gia hoặc tiếp tay cho việc tạo lập giao dịch khống nhằm trục lợi.