CMC được IDC MarketScape ghi nhận là "Major Player" trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây toàn cầu

Tập đoàn Công nghệ CMC được xếp vào nhóm Major Players (nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ chủ chốt) trong báo cáo IDC MarketScape: Worldwide Vertical AI and Industry Cloud Professional Services 2026-2027 Vendor Assessment (doc #US54120926, 10/2026). Báo cáo đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu.

Phát triển năng lực AI gắn với nhu cầu từng ngành

IDC là một trong những tổ chức nghiên cứu và tư vấn thị trường công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với hơn 60 năm kinh nghiệm, cung cấp thông tin thị trường và tư vấn chiến lược cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức và giới đầu tư trên toàn cầu.

Việc được xếp vào nhóm các nhà cung cấp chủ chốt đánh dấu bước tiến của CMC trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu.

Đây cũng là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược AI-X của CMC, đặt trí tuệ nhân tạo vào trung tâm hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư và tăng trưởng. Tập đoàn tập trung phát triển các giải pháp kết hợp AI, dữ liệu và điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng ngành.

Ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, CMC phát triển hệ sinh thái C-OpenAI với hơn 25 công nghệ AI lõi, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính đến mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý giọng nói. Nền tảng này được ứng dụng trong các giải pháp như Trợ lý ảo pháp lý CLEX, hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tra cứu, đối chiếu và rà soát văn bản pháp luật, giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin pháp lý; và C-Agent – Trợ lý ảo AI hỗ trợ dịch vụ công, được phát triển từ kinh nghiệm phối hợp cùng Bộ Công an triển khai trợ lý ảo trên VNeID, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin pháp luật.

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, CMC Cloud được phát triển trên nền tảng hạ tầng số của Tập đoàn, với hệ thống ba trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III. Cung cấp các mô hình Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud, nền tảng giúp doanh nghiệp linh hoạt triển khai hệ thống, quản lý dữ liệu và đáp ứng yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính – ngân hàng.

Bên cạnh đó, CMC còn có lợi thế về hiểu biết thị trường, kinh nghiệm triển khai theo ngành và nguồn nhân lực từ hệ sinh thái đào tạo của Tập đoàn. Đây cũng là những thế mạnh được đề cập trong hồ sơ đánh giá của IDC.

Mở rộng năng lực AI ra thị trường quốc tế

Song song với phát triển công nghệ trong nước, CMC đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường quốc tế thông qua CMC Global. Với năng lực tư vấn công nghệ, phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và mạng lưới triển khai tại nhiều quốc gia, CMC Global góp phần đưa các giải pháp AI và điện toán đám mây của Tập đoàn đến gần hơn với khách hàng tại từng thị trường.

Việc được IDC MarketScape ghi nhận là “Major Player” góp phần củng cố uy tín của CMC với khách hàng và đối tác quốc tế. Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp AI chuyên biệt theo ngành, mở rộng hợp tác tại những thị trường trọng điểm, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu dẫn đầu về chuyển đổi AI.