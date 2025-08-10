Body 6 múi đẹp như tạc tượng của Ronaldo ở tuổi 40

Cristiano Ronaldo vừa một lần nữa khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe loạt ảnh tập luyện. Trên sân tập ngoài trời, siêu sao Bồ Đào Nha xuất hiện với quần short thể thao màu xanh, cởi trần khoe trọn vẹn vóc dáng săn chắc và đầy sức sống.

Dưới ánh nắng chói chang, Ronaldo để lộ cơ bụng 6 múi sắc nét, bắp tay gân guốc và đặc biệt là đôi chân cơ bắp cuồn cuộn – vốn là "vũ khí" giúp anh duy trì tốc độ và sức mạnh đáng gờm trên sân cỏ. Trong khoảnh khắc ngồi trên xe đạp tập, các khối cơ ở đùi và bắp chân hiện rõ, minh chứng cho nền tảng thể lực vượt trội mà CR7 gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Vóc dáng tuổi 40 khiến dân tình ngưỡng mộ của Ronaldo

Bắp chân cuồn cuộn sắc chắc của siêu sao

Vóc dáng tuổi 40 không chút mỡ thừa

Điều đáng kinh ngạc là dù đã bước sang tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ khoảng 7%, thấp hơn cả nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Để có được điều này, anh duy trì chế độ tập luyện khắt khe với lịch tập 5 ngày/tuần, mỗi buổi kéo dài 3–4 giờ, kết hợp nhiều phương pháp: từ tập tạ, chạy nước rút, cardio cho tới bơi lội. Các bài tập được thiết kế mô phỏng chuyển động thực tế trong thi đấu, giúp tăng sức bền, khả năng bứt tốc và sự linh hoạt.

Bên cạnh tập luyện, Ronaldo đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng. Thực đơn hằng ngày của anh thường gồm 5–6 bữa nhỏ, giàu protein từ thịt gà, cá, trứng; tinh bột tốt từ gạo lứt, mì nguyên cám; cùng rau xanh và trái cây tươi. Anh nói không với đồ uống có gas, đồ ăn nhanh và hạn chế tối đa đường tinh luyện. Nước lọc là lựa chọn duy nhất của Ronaldo trong hầu hết các bữa ăn, bởi theo anh, "nước mới là nhiên liệu tốt nhất cho cơ thể".

Công tác phục hồi sau tập luyện cũng được CR7 đầu tư kỹ lưỡng. Anh áp dụng liệu pháp lạnh (cryotherapy) để giảm viêm cơ, massage thể thao, sử dụng thiết bị nén khí giúp lưu thông máu, đồng thời tuân thủ chế độ ngủ đặc biệt, chia thành nhiều giấc ngắn trong ngày nhằm tối ưu khả năng tái tạo năng lượng.

Nhờ kỷ luật thép và sự kiên trì, Ronaldo không chỉ giữ được vóc dáng hoàn hảo mà còn duy trì hiệu suất thi đấu ở đẳng cấp cao. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, anh vẫn đều đặn ghi bàn và là trụ cột trong lối chơi của đội bóng Saudi Arabia.

Loạt ảnh mới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tương tác và bình luận. Phần lớn người hâm mộ dành lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp, tinh thần tập luyện không ngừng nghỉ và hình thể "không tuổi" của CR7. Nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo chính là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là bạn chăm sóc bản thân như thế nào".

Với Ronaldo, bóng đá không chỉ là sự nghiệp mà còn là phong cách sống. Và ở tuổi 40, anh vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người về ý chí, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu cả trên sân cỏ lẫn trong phòng tập.