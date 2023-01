BOE Technology: Biểu tượng tham vọng công nghệ của Trung Quốc với kế hoạch cung cấp màn hình Iphone 15 và tin đồn rót 400 triệu USD vào Việt Nam

Mới đây, nguồn tin của Reuters cho biết, nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE Technology Group Co Ltd - nhà cung cấp của cả Apple Inc và Samsung Electronics Co Ltd, có kế hoạch đầu tư một khoản đáng kể để xây dựng hai nhà máy ở Việt Nam.

Một trong số các nguồn tin của Reuters cho biết, khoản đầu tư của BOE cho kế hoạch này có thể lên tới 400 triệu USD.

BOE Technology - Biểu tượng tham vọng công nghệ của Trung Quốc

Là một trong những công ty điện thoại hàng đầu thế giới, song Apple chỉ tham gia vào mảng thiết kế và đưa việc sản xuất tới các doanh nghiệp khác. Một trong những điểm mạnh của Iphone là màn hình có khả năng hiển thị sắc nét cùng việc cảm ứng vô cùng mượt mà, đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng trong rất nhiều năm qua. Công ty đã gia công những chiếc màn hình đó là BOE Technology – một trong những nhà sản xuất màn hình LCD và OLED lớn nhất thế giới.

Được thành lập từ năm 1993, BOE (Beijing Oriental Electronics Group) hiện là một trong những biểu tượng về tham vọng trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc.

Trước đó, đã từng có thời điểm công ty tiền thân của họ rơi vào bờ vực phá sản, nhưng may mắn thay dưới sự dẫn dắt tài tình của ông Wang Dongsheng và sự hỗ trợ lớn tới từ chính quyền thành phố Bắc Kinh, BOE đã vực dậy và trở thành ông lớn như hiện nay. Năm 1997, cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, bắt đầu cho việc mở rộng và phát triển của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Hình ảnh nhà máy của BOE tại Trung Quốc (Ảnh: Glassdoor)

Liên tiếp trong 2 năm 2001 và 2003, BOE đã mua lại các mảng kinh doanh STN-LCD và OLED (với giá 22,5 triệu USD) và màn hình phẳng Hydis (380 triệu USD) từ SK Kynix của Hàn Quốc, gia tăng vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất màn hình.

Đồng thời vào các năm 2011 và 2012, họ lần lượt mở các trung tâm nghiên cứu tại Nhật Bản và Mỹ với tham vọng sẽ bứt phá nhờ những công nghệ mới trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, công ty chủ yếu sản xuất các màn hình LCD cho TV màn hình phẳng, màn hình máy tính cũng như điện thoại. Thế mạnh của BOE nằm ở các loại màn hình dành cho điện thoại và máy tính bảng: năm 2019, công ty sở hữu thị phần cao thứ hai trên thị trường sản xuất tấm nền OLED cho điện thoại thông minh với mức 5,9% (so với 87,2% của Samsung Displays – doanh nghiệp số 1 thuộc mảng này).

BOE trở thành đối tác của các công ty công nghệ hàng đầu trong nước như Hisense, Huawei trước khi sản xuất màn hình cho LG (từ năm 2020) và Apple (2021) nhờ chất lượng màn hình rất cao của mình.

BOE trở thành nhà cung cấp màn hình cho Apple từ năm 2021 (Ảnh: Economic Times)

Một trong những điểm mạnh của BOE là việc họ tập trung vào nghiên cứu nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn rất cao từ các đối tác, đặc biệt là Apple. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ về vốn của chính quyền Bắc Kinh (với hơn 10% cổ phần), công ty có đủ nguồn lực để đầu tư vào việc xây dựng, nghiên cứu và phát triển nhà máy mới. Công ty liên tục cải thiện công nghệ của mình và đang tiếp tục xây dựng các nhà máy cho việc sản xuất tấm nền thế hệ 10,5 đầu tiên trên thế giới cũng như các loại màn hình 8K.

Màn hình chơi game nhanh nhất thế giới, iPhone 15 và kế hoạch rót 400 triệu USD vào Việt Nam

Đầu năm 2022, BOE cho biết đã phát triển thành công màn hình chơi game nhanh nhất thế giới với tốc độ làm mới (refresh rate) 500Hz. Công ty đồng thời được dự báo sẽ tiếp tục là nhà cung cấp màn hình cho sản phẩm Iphone 15 của Apple trong năm 2023 tới đây. Trong năm tài chính 2022, công ty đạt doanh thu 33 tỷ USD với lợi nhuận trên 4 tỷ USD, đồng thời sở hữu lượng tài sản vào khoảng 70 tỷ USD.

Màn hình TV 8K được sản xuất bởi BOE (Ảnh: China Daily)

BOE cũng đang bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực mới, trong đó đó công nghệ chiếu sáng và chăm sóc sức khỏe. Họ cung cấp các giải pháp về y tế thông minh (“smart medicine”) cũng như cung cấp hệ thống quản lý thông tin tại các bệnh viện trong nước nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

Song trong thời gian tới, việc sản xuất màn hình vẫn sẽ là trọng tâm của BOE, đặc biệt khi họ sở hữu đối tác lớn là Apple. Công ty được cho là sẽ trở thành nhà cung cấp màn hình số 1 cho doanh nghiệp Hoa Kỳ này trong những năm tới đây.

Nếu ý định đầu tư khoảng 400 triệu USD cho việc xây dựng hai nhà máy tại Việt Nam là thực, theo một số thông tin, hai nhà máy này được dự kiến đặt tại khu vực miền Bắc nước ta, với tổng diện tích đất mà BOE dự kiến thuê lại lên tới 100 héc ta, chủ yếu sản xuất các loại màn hình OLED.

Việc BOE mở nhà máy tại Việt Nam được cho là sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại khu vực các khu công nghiệp tại miền Bắc, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc của công ty này. Điều này cũng cho thấy Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho việc đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài.