Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt

13-08-2025 - 21:40 PM | Doanh nghiệp

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt

Dòng Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay từ Code E đến Code F theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công ty vừa có buổi làm việc với Boeing Việt Nam, thảo luận về các định hướng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến dòng máy bay thế hệ mới Boeing 777X.

Về phía đoàn công tác Boeing Việt Nam do ông Michael Nguyễn – Giám đốc Quốc gia dẫn đầu cùng các đại diện kỹ thuật, an toàn và pháp lý khu vực châu Á – Thái Bình Dương.﻿

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt- Ảnh 1.

Tại buổi làm việc ngày 7/8, đại diện Boeing Việt Nam đã giới thiệu về dòng máy bay mới nhất của hãng là Boeing 777X – bao gồm hai phiên bản là 777-9 và 777-8F.

Theo thông tin từ phía Boeing, hiện nay chiếc Boeing phiên bản 777-9 đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục chứng nhận với Cục hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2026. Phiên bản Boeing 777-8F dự kiến sẽ bắt đầu khai thác từ năm 2028.

Đại diện Boeing Việt Nam cho biết, dòng Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay từ Code E đến Code F theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mang lại lợi thế khai thác tại nhiều sân bay với hạ tầng đa dạng.

Phía Boeing thể hiện mong muốn được triển khai khai thác dòng Boeing 777X tại các sân bay do ACV quản lý trong tương lai, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.﻿

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt- Ảnh 2.

ACV cũng bày tỏ sự quan tâm đối với khả năng khai thác dòng máy bay hiện đại này trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp thực hiện các nghiên cứu an toàn bay (safety study) chuyên sâu liên quan đến khai thác các dòng máy bay mới, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong mọi hoạt động vận hành.

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt- Ảnh 3.

Một sự việc nổi tiếng của máy bay Boeing B777 trong quá khứ là chuyến bay 328 của United Airlines ngày 20/2/2021. Máy bay Boeing 777-200 của hãng chở 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn bị hỏng động cơ sau khi cất cánh từ sân bay Denver đến Honolulu (Hawaii). Sau đó, Boeing đã khuyến nghị tạm dừng khai thác 128 chiếc máy bay B777 trên toàn thế giới.

﻿Về phía Việt Nam liên quan tới vụ việc này, Cục Hàng không cho biết có hãng hàng không của Việt Nam từng khai thác thương mại một số máy bay B777 của Boeing. Tuy nhiên, 4 máy bay loại này đã được thanh lý năm 2017-2018. Do đó, tới nay tại Việt Nam không còn hãng nào khai thác dòng máy bay này.

Sự vụ này có liên quan tới động cơ ﻿Pratt &Whitney 4000. Pratt & Whitney chính là nhà sản xuất động cơ PW1100 có trục trặc, khiến cho nhiều máy bay Airbus A321/A320 của các hãng hàng không Việt Nam phải ngừng bay. Việc này một phần dẫn tới thiếu máy bay để hoạt động, làm giá vé máy bay tại Việt Nam tăng cao.

Ván cờ của tỷ phú Phương Thảo tại Thái Lan: Ồ ạt tuyển 5.000 quân, tung 'át chủ bài' 50 chiếc Boeing 737 MAX định hình lại cuộc chơi

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bamboo Airways cùng lúc có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Bamboo Airways cùng lúc có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới Nổi bật

Sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam: Xuất hiện 'ông trùm' Hàn Quốc quản lý 80 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty đứng sau nhóm nhạc BTS đình đám

Sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam: Xuất hiện 'ông trùm' Hàn Quốc quản lý 80 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty đứng sau nhóm nhạc BTS đình đám Nổi bật

Gặp lãnh đạo Tập đoàn đầu tiên của Việt Nam vừa xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị gì?

Gặp lãnh đạo Tập đoàn đầu tiên của Việt Nam vừa xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị gì?

21:21 , 13/08/2025
Một công ty quản lý quỹ muốn thoái sạch vốn tại Seaprodex

Một công ty quản lý quỹ muốn thoái sạch vốn tại Seaprodex

21:00 , 13/08/2025
Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding

Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding

20:27 , 13/08/2025
Quỹ ngoại Phần Lan rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

Quỹ ngoại Phần Lan rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

20:18 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên