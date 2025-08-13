Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công ty vừa có buổi làm việc với Boeing Việt Nam, thảo luận về các định hướng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến dòng máy bay thế hệ mới Boeing 777X.

Về phía đoàn công tác Boeing Việt Nam do ông Michael Nguyễn – Giám đốc Quốc gia dẫn đầu cùng các đại diện kỹ thuật, an toàn và pháp lý khu vực châu Á – Thái Bình Dương.﻿

Tại buổi làm việc ngày 7/8, đại diện Boeing Việt Nam đã giới thiệu về dòng máy bay mới nhất của hãng là Boeing 777X – bao gồm hai phiên bản là 777-9 và 777-8F.

Theo thông tin từ phía Boeing, hiện nay chiếc Boeing phiên bản 777-9 đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục chứng nhận với Cục hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2026. Phiên bản Boeing 777-8F dự kiến sẽ bắt đầu khai thác từ năm 2028.

Đại diện Boeing Việt Nam cho biết, dòng Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay từ Code E đến Code F theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mang lại lợi thế khai thác tại nhiều sân bay với hạ tầng đa dạng.

Phía Boeing thể hiện mong muốn được triển khai khai thác dòng Boeing 777X tại các sân bay do ACV quản lý trong tương lai, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.﻿

ACV cũng bày tỏ sự quan tâm đối với khả năng khai thác dòng máy bay hiện đại này trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp thực hiện các nghiên cứu an toàn bay (safety study) chuyên sâu liên quan đến khai thác các dòng máy bay mới, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong mọi hoạt động vận hành.

Một sự việc nổi tiếng của máy bay Boeing B777 trong quá khứ là chuyến bay 328 của United Airlines ngày 20/2/2021. Máy bay Boeing 777-200 của hãng chở 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn bị hỏng động cơ sau khi cất cánh từ sân bay Denver đến Honolulu (Hawaii). Sau đó, Boeing đã khuyến nghị tạm dừng khai thác 128 chiếc máy bay B777 trên toàn thế giới.

﻿Về phía Việt Nam liên quan tới vụ việc này, Cục Hàng không cho biết có hãng hàng không của Việt Nam từng khai thác thương mại một số máy bay B777 của Boeing. Tuy nhiên, 4 máy bay loại này đã được thanh lý năm 2017-2018. Do đó, tới nay tại Việt Nam không còn hãng nào khai thác dòng máy bay này.

Sự vụ này có liên quan tới động cơ ﻿Pratt &Whitney 4000. Pratt & Whitney chính là nhà sản xuất động cơ PW1100 có trục trặc, khiến cho nhiều máy bay Airbus A321/A320 của các hãng hàng không Việt Nam phải ngừng bay. Việc này một phần dẫn tới thiếu máy bay để hoạt động, làm giá vé máy bay tại Việt Nam tăng cao.