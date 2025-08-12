Ván cờ của tỷ phú Phương Thảo tại Thái Lan: Ồ ạt tuyển 5.000 quân, tung 'át chủ bài' 50 chiếc Boeing 737 MAX định hình lại cuộc chơi

Theo thông tin từ Bangkokpost, Thai Vietjet Air - hãng hàng không Thái Lan do Thai Vietjet Aviation sở hữu 52% và Vietjet Air sở hữu 9% vốn cổ phần - mới công bố kế hoạch tuyển dụng hơn 5.000 nhân viên mới tại Thái Lan, nhằm phục vụ cho kế hoạch khai thác các chuyến bay thẳng mới đến các thành phố lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Thai Vietjet Air tuyển dụng các vị trí như phi công, tiếp viên, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên mặt đất. Hiện hãng có khoảng 1.300 nhân viên tại Thái Lan.

Với việc tuyển thêm 5.000 người, tổng số nhân sự của Thai Vietjet Air sẽ tăng lên khoảng 6.300 người, vươn lên vị trí top đầu thị trường hàng không tại Thái Lan, đứng sau hãng hàng không quốc gia Thai Airways và cạnh tranh ngang với Thai AirAsia.

Theo số liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan, mảng kinh doanh tại Thái Lan của VietJet ghi nhận lợi nhuận ròng 64 triệu baht (gần 52 tỷ đồng) trong năm 2024, sau khoản lỗ 3,6 tỷ baht (gần 2.917 tỷ đồng) của năm 2023. Doanh thu năm ngoái tăng 45% so với 1 năm trước đó, đạt 19 tỷ baht (hơn 15.394 tỷ đồng).

Thai Vietjet Air là hãng bay hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu của Vietjet, ra mắt từ năm 2014 bắt đầu bay thương mại từ giữa năm 2016 với các đường bay nội địa tại Thái Lan và một số đường bay kết nối Thái Lan với Việt Nam.

Hãng hàng không có trụ sở chính tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok và hiện đang khai thác 33 tuyến bay nội địa và quốc tế. Trong đơn hàng 200 tàu bay Boeing 737 MAX của Vietjet ký với Boeing, 50 tàu bay đầu tiên được giao cho Thai Vietjet. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10/2025.

Theo dữ liệu từ Planespotters, tính đến tháng 5/2025, Thai Vietjet vận hành đội bay gồm 18 máy bay, bao gồm 12 máy bay Airbus A320 và sáu máy bay Airbus A321.

Với kế hoạch bổ sung 50 máy bay Boeing 737 MAX, Thai Vietjet chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay.

Đội bay mở rộng không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh mà còn cho phép hãng hàng không giảm chi phí hoạt động, tăng phạm vi bay và tăng tần suất trên các tuyến bay quốc tế quan trọng.

Thai Vietjet hiện nắm giữ khoảng 14,2% thị phần nội địa tại Thái Lan, đứng thứ ba sau Thai AirAsia (36,9%) và Nok Air (14,6%).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, cho biết việc chuyển giao 50 máy bay Boeing 737-8 hiện đại và hiệu quả cho Vietjet Thái Lan thể hiện cam kết lâu dài của hãng hàng không này đối với sự phát triển hàng không bền vững trong khu vực.

“Chúng tôi quyết tâm thực hiện chiến lược 'Ba kết nối' giữa hai quốc gia – bao gồm chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương.”

Thái Lan luôn là một trong những điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới. Sau đại dịch, nhu cầu đi lại đến đây đang phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng. Với hơn 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm (trước đại dịch) và cơ sở hạ tầng du lịch hoàn hảo, Thái Lan chính là "miếng bánh" lớn và hấp dẫn nhất trong khu vực.