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Bồi thường đất dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cao nhất 338 triệu đồng/m2

| | Bất động sản

Bồi thường đất dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cao nhất 338 triệu đồng/m2

Đơn giá đất dự kiến dùng để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xác định mức cao nhất đối với đất ở tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Văn Linh với hơn 338 triệu đồng/m2.

UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) vừa công bố dự thảo phương án bồi thường dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Dự án cần thu hồi hơn 49ha đất tại phường Xóm Chiếu với khoảng 171 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong đó, đơn giá đất dự kiến dùng để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xác định mức cao nhất đối với đất ở tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh với hơn 338 triệu đồng/m2.

Mức giá trên được tính cho đất ở vị trí 1, tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm. Với đất ở vị trí 1 cùng đoạn đường nhưng không thuộc trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm, đơn giá bồi thường được đề xuất là gần 329 triệu đồng/m2

Cùng đoạn đường trên, đất ở vị trí 3, hẻm rộng từ 3m đến dưới 5m, độ sâu dưới 100m, được đề xuất gần 187 triệu đồng/m2; vị trí 4, hẻm rộng dưới 3m, độ sâu dưới 100m, là gần 155 triệu đồng/m2.

Bồi thường đất dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cao nhất 338 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tất Thành có giá bồi thường đất ở vị trí 1 là hơn 300 triệu đồng/m2

Đối với đoạn Nguyễn Tất Thành, từ Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu, giá bồi thường đất ở vị trí 1 là hơn 300 triệu đồng/m2. Trường hợp vị trí 1 tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm có mức hơn 310 triệu đồng/m2. Trên đường Hoàng Diệu, đoạn từ sát Cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành, đất ở vị trí 1 được đề xuất hơn 254 triệu đồng/m2; trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm là gần 265 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Lê Văn Linh đến đường Xóm Chiếu, đơn giá bồi thường được đề xuất là hơn 208 triệu đồng/m2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại vị trí 1 trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Văn Linh, có mức giá hơn 203 triệu đồng/m2. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường, người dân được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Theo Thanh Tâm

Tiền phong

Từ Khóa:
KHÁNH HỘI

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