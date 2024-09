Bồi thường hơn 400 tỷ đồng cho khách hàng thiệt hại bởi bão số 3, bảo hiểm PVI kinh doanh ra sao?

Tổng công ty bảo hiểm PVI mới đây thông báo đã ghi nhận khoảng 240 vụ việc báo cáo tổn thất (chưa gồm bảo hiểm xe cơ giới và con người) sau khi cơn bão số 3 đổ bộ miền Bắc. Đại diện của công ty này cho biết số tiền bồi thường theo ước tính là trên 400 tỷ đồng.

"Chúng tôi đang chủ động phối hợp với các bên liên quan xử lý tổn thất với thời gian nhanh nhất, giảm thiểu tối đa thủ tục, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng" , doanh nghiệp cho biết.

Bão số 3 gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, khiến nhiều cây xanh gãy đổ, thậm chí, bật gốc đè lên ô tô, xe gắn máy của người dân.

Hiện Bảo hiểm PVI là công ty con do Công ty cổ phần PVI nắm giữ 100% vốn điều lệ. Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính sau kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2024, PVI ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế 783 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 659 tỷ đồng tăng hơn 60 tỷ đồng so với lợi nhuận 595 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2024, PVI có tổng tài sản 31.236 tỷ đồng, tăng gần 4.300 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của PVI là hơn 22.518 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 18.843 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 22.392 tỷ đồng, con số này hồi đầu năm chỉ hơn 18.697 tỷ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp chỉ hơn 126 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 146 tỷ đồng hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của PVI đạt 8.718 tỷ đồng tăng gần 700 tỷ so với đầu năm. Doanh nghiệp có hơn 1.745 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 3.716 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Bên cạnh đó, bảo hiểm PVI cũng đã được Bộ Tài Chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn điều lệ thứ 2 chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây. Trước đó, ngày 29/3, công ty này cũng đã được cấp giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Song song với Bảo hiểm PVI, nhiều công ty bảo hiểm khác đang tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường của khách hàng, trong đó phải kể đến: Bảo Minh, MIC, PTI, PJICO...

Trước đó, ngày 9-9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) có văn bản gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra. Cụ thể, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Đặc biệt các doanh nghiệp bảo hiểm cần tạm ứng, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ thưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật.