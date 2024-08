Bom tấn đứng top 1 toàn cầu: Thống trị 78 quốc gia nhờ kịch bản hay đến choáng ngợp

Mùa 4 và cũng là mùa cuối cùng của series siêu anh hùng The Umbrella Academy mới đây đã chính thức được hé lộ. Theo số liệu từ Flix Patrol, dự án ngay sau đó đã leo lên top 1 lượt xem Netflix toàn cầu, thống trị tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ra mắt từ năm 2019, The Umbrella Academy nhanh chóng trở thành hiện tượng của Netflix thời điểm đó. Kịch bản dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Gerard Way, ca sĩ nhóm My Chemical Romance. Dự án quy tụ Ellen Page (Inception, X-men), ca sĩ Mary J. Blige và dàn sao triển vọng như Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher...

Câu chuyện chính của phim khởi nguồn từ một sự kiện hy hữu, khi hàng loạt phụ nữ không có dấu hiệu mang thai, bất ngờ vỡ ối và sinh con vào năm 1989. Tỷ phú Reginald Hargreeves đã tìm đến và hỏi mua những em bé đặc biệt này, nhằm xây dựng đội siêu anh hùng của riêng mình. Ông chiêu mộ bảy trên tổng 43 đứa trẻ, đặt tên từ số một đến số bảy, nuôi dưỡng và rèn luyện chúng tại nhà riêng, nơi được đặt tên là học viện Umbrella.

Nội dung của phần cuối tiếp nối các sự kiện diễn ra ở phần 3, khi các thành viên trong gia đình Hargreeves phải đối mặt với một thực tại hoàn toàn mới sau khi tái thiết lập vũ trụ. Thực tại này không còn như họ biết, với nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm việc một số thành viên mất đi siêu năng lực của mình. Họ phải tìm cách đoàn kết để đối phó với những mối đe dọa sắp tới. Đồng thời, thêm nhiều bí mật khác về gia đình tiếp tục được hé lộ cùng hàng loạt nhân vật mới xuất hiện, mang đến những yếu tố bất ngờ và làm gia tăng sự căng thẳng cho cốt truyện.

Đội siêu anh hùng ngổ ngáo của The Umbrella Academy trở lại với phần cuối cùng.

Sau khi ra mắt, The Umbrella Academy 4 nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Cây viết Romey Norton của Film Focus Online viết: "Đây là một series choáng ngợp, giống một chuyến tàu lượn siêu tốc mang đến đầy sự phấn khích. Kịch bản đầy nút thắt bất ngờ cùng hàng loạt bản nhạc phim gây ấn tượng mạnh tới người xem".