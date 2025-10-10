"Bom tấn” TCBS chốt ngày lên sàn HoSE: Định giá hơn 4 tỷ USD, dẫn đầu ngành chứng khoán

Cập nhật mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX).

Theo đó, hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX sẽ chính thức chào sàn HoSE ngày 21/10. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cp, tương đương định giá khoảng 110.000 tỷ đồng (~4,2 tỷ USD). Biên độ dao động phiên đầu tiên là +/- 20%.

Với mức định giá 110.000 tỷ đồng, TCBS sẽ chính thức "soán ngôi" Chứng khoán SSI và trở thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất toàn ngành.﻿

Đáng chú ý, mức giá chào sàn 46.800 đồng đúng bằng giá IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào ngày 18/9/2025 trước đây. Trong đợt chào bán này, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó sẽ tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên hơn 41.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý 3).

Sức hút của thương vụ IPO TCBS vượt ngoài dự kiến khi tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán. Trên cơ sở này TCBS đã công bố tỷ lệ phân bổ (Prorata) ở mức 40,188%.

Về cơ cấu cổ đông, 2 cổ đông lớn của TCBS là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sở hữu 79,82% và ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS sở hữu 5,34%. Số cổ đông nước ngoài là 89, với tỷ lệ sở hữu 6,38%.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế của TCBS ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Sau sự thành công của TCBS, hàng loạt tên tuổi lớn đã công bố kế hoạch IPO. Trong ngành chứng khoán, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã được cổ đông thông qua phương án IPO vào đầu tháng 9 vừa qua. Công ty dự kiến phát hành tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPBankS có thể tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán VPS cũng lên kế hoạch IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Giá chào bán chưa được công bố cụ thể nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên 2025, ở mức 22.457 đồng/cổ phiếu.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực tiêu dùng, F&B, nông nghiệp và bán lẻ cũng đã hé lộ kế hoạch đưa cổ phiếu ra công chúng. Có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như Highlands Coffee, Bách Hóa Xanh, Viettel IDC hay The CrownX (thuộc Masan). Loạt “bom tấn” IPO này được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng sôi động mới trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.﻿