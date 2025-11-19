BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025

Trong báo cáo mới đây của BSC về Vincom Retail (VRE), BSC nhận định, cuối tháng 10/2025, VRE đã hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh với tổng giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính 1.900 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong quý 4/2025.

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.376 tỷ đồng , tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng kinh doanh bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể. Tăng trưởng lợi nhuận được đóng góp hoàn toàn bởi mảng vận hành trung tâm thương mại và doanh thu tài chính﻿.

Doanh thu cho thuê trung tâm thương mại đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 94% doanh thu thuần nhờ tỷ lệ lấp đầy trung bình được cải thiện từ 84,8% trong quý 3/2024 lên mức 87% trong quý 3/2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã khai trương 2 Vincom Mega Mall mới: Vincom Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Islands, nâng tổng diện tích sàn thương mại lên 1.934.000 m2 (tăng 6,8% so với cùng kỳ).

Doanh thu tài chính đạt 802 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ do lãi phát sinh từ các khoản đặt cọc và hợp tác đầu tư tăng thêm﻿.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần VRE đạt 6.525 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ) – hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3.787 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ) – hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận.﻿

BSC cho rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của VRE vẫn được duy trì nhờ sự trở lại của mảng kinh doanh BĐS tại Royal Islands, Golden Avenue và doanh thu tài chính được duy trì.﻿

BSC dự kiến sẽ điều chỉnh tăng ước tính KQKD 2025-2026 của VRE do phản ánh phần tăng thêm tại lãi phát sinh từ các khoản đặt cọc, hợp tác đầu tư và lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.

Đối với diện tích sàn thương mại, trong năm 2026, VRE có kế hoạch khai trương VCP Wonder Park (19.000 m2) và bắt đầu khởi công VMM Green Hạ Long (110.000 m2), VMM Long An (70.000 m2) và VCP Đà Nẵng (40.000m2).