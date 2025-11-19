Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025

19-11-2025 - 14:10 PM | Doanh nghiệp

BSC cho rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của VRE vẫn được duy trì nhờ sự trở lại của mảng kinh doanh BĐS tại Royal Islands, Golden Avenue và doanh thu tài chính được duy trì.

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025- Ảnh 1.

Trong báo cáo mới đây của BSC về Vincom Retail (VRE), BSC nhận định, cuối tháng 10/2025, VRE đã hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh với tổng giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính 1.900 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong quý 4/2025.

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.376 tỷ đồng , tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng kinh doanh bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể. Tăng trưởng lợi nhuận được đóng góp hoàn toàn bởi mảng vận hành trung tâm thương mại và doanh thu tài chính﻿.

Doanh thu cho thuê trung tâm thương mại đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 94% doanh thu thuần nhờ tỷ lệ lấp đầy trung bình được cải thiện từ 84,8% trong quý 3/2024 lên mức 87% trong quý 3/2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã khai trương 2 Vincom Mega Mall mới: Vincom Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Islands, nâng tổng diện tích sàn thương mại lên 1.934.000 m2 (tăng 6,8% so với cùng kỳ).

Doanh thu tài chính đạt 802 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ do lãi phát sinh từ các khoản đặt cọc và hợp tác đầu tư tăng thêm﻿.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần VRE đạt 6.525 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ) – hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3.787 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ) – hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận.﻿

BSC cho rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của VRE vẫn được duy trì nhờ sự trở lại của mảng kinh doanh BĐS tại Royal Islands, Golden Avenue và doanh thu tài chính được duy trì.﻿

BSC dự kiến sẽ điều chỉnh tăng ước tính KQKD 2025-2026 của VRE do phản ánh phần tăng thêm tại lãi phát sinh từ các khoản đặt cọc, hợp tác đầu tư và lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh.

Đối với diện tích sàn thương mại, trong năm 2026, VRE có kế hoạch khai trương VCP Wonder Park (19.000 m2) và bắt đầu khởi công VMM Green Hạ Long (110.000 m2), VMM Long An (70.000 m2) và VCP Đà Nẵng (40.000m2).

Điều gì nằm đằng sau hành động Vincom Retail chuyển nhượng toàn bộ Vincom Nguyễn Chí Thanh?

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup: Nhóm cổ đông đặc biệt xuất hiện nắm 58% vốn

Vingroup: Nhóm cổ đông đặc biệt xuất hiện nắm 58% vốn Nổi bật

Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án

Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án Nổi bật

Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

13:38 , 19/11/2025
Hành trình Miza: Từ "Rác thải" đến "Vàng xanh" viết lại định mệnh ngành giấy Việt Nam

Hành trình Miza: Từ "Rác thải" đến "Vàng xanh" viết lại định mệnh ngành giấy Việt Nam

13:30 , 19/11/2025
Vừa "chuyển nhà" sang HOSE, công ty con của PVT chuẩn bị chia cổ tức 20%

Vừa "chuyển nhà" sang HOSE, công ty con của PVT chuẩn bị chia cổ tức 20%

13:26 , 19/11/2025
Công ty 2.000 tỷ của “bà trùm” sim thẻ bắt tay Shark Thuỷ ghi số liệu ảo, nhận hối lộ: Vốn điều lệ bất ngờ giảm 4 lần

Công ty 2.000 tỷ của “bà trùm” sim thẻ bắt tay Shark Thuỷ ghi số liệu ảo, nhận hối lộ: Vốn điều lệ bất ngờ giảm 4 lần

12:29 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên