Vincom Retail chuẩn bị nhận khoản cổ tức khổng lồ gần 4.500 tỷ đồng

30-09-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Vincom Retail chuẩn bị nhận khoản cổ tức khổng lồ gần 4.500 tỷ đồng

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã CK: VRE) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - công ty con do Vincom Retail sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu﻿.

Theo đó, tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Trước đó, ngày 26/8/2025, HĐQT Vincom Retail đã phê duyệt việc sáp nhập các công ty con do Vincom Retail sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa sáp nhập vào Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. ﻿

﻿Quý 2/2025, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước, chủ yếu do không còn đóng góp đáng kể từ hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án hiện hữu – điều này đã được dự báo và phản ánh trong kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. ﻿

Vincom Retail chuẩn bị nhận khoản cổ tức khổng lồ gần 4.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu VRE có giá là 30.000 đồng/cp.

Vincom Retail chuẩn bị nhận khoản cổ tức khổng lồ gần 4.500 tỷ đồng- Ảnh 2.

Vincom Retail (VRE) có động thái mới tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

