Bsquare gắn kế hoạch cung ứng với tiến độ dự án

Một hệ tủ bếp được giao không đúng thời điểm có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện căn hộ. Nếu sản phẩm không khớp vị trí cấp thoát nước, nguồn điện hoặc thiết bị, các bên còn phải điều chỉnh, kéo dài thời gian chuẩn bị và phát sinh chi phí.

Vì vậy, bên cạnh thiết kế và giá thành, chủ đầu tư cần xem xét khả năng sản xuất, giao hàng, lắp đặt đúng thời điểm và trách nhiệm sau bàn giao khi chọn nhà cung cấp. Công ty Cổ phần Bsquare đảm nhận vai trò đầu mối phối hợp thiết kế, cung ứng và thi công, kết nối năng lực sản xuất của đối tác quốc tế với việc triển khai tại Việt Nam.

The Privé: sản xuất phải khớp với lắp đặt

Tại sự kiện công bố định vị mới The Privé ngày 8/9/2026, Oppein by Bsquare giới thiệu năng lực nội thất tùy chỉnh và định hướng đồng hành cùng dự án. Theo Bsquare, doanh nghiệp cùng Oppein tham gia các hạng mục nội thất liền tường tại The Privé, gồm bếp, tủ áo và tủ lavabo.

Với nhóm hạng mục này, kế hoạch sản xuất phải đồng bộ với tiến độ thi công và thời điểm từng căn sẵn sàng lắp đặt. Bsquare cam kết trực tiếp bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sau bàn giao tại Việt Nam trong phạm vi hạng mục doanh nghiệp đảm nhận.

Theo công bố ngày 1/9/2026 của Oppein, Frost & Sullivan ghi nhận thương hiệu này đứng đầu toàn cầu trong thị trường nội thất nhà ở tùy chỉnh năm 2025. Với Bsquare, vai trò của đơn vị đầu mối là đưa năng lực sản xuất ấy vào đúng thiết kế và kế hoạch lắp đặt của từng dự án.

Báo giá phải đi cùng lịch cung ứng

Theo mô hình Bsquare giới thiệu, quá trình hợp tác bắt đầu từ trao đổi yêu cầu dự án và xây dựng giải pháp sơ bộ, sau đó mới đề xuất chi phí và tiến độ. Khả năng cung ứng và điều kiện thi công được xem xét ngay khi lập phương án thiết kế.

Một báo giá vì thế cần đi cùng phạm vi công việc, cấu hình sản phẩm, tiêu chuẩn nghiệm thu và lịch cung ứng gắn với thời điểm mặt bằng sẵn sàng. Khi có đủ các thông tin này, chủ đầu tư có thể so sánh các phương án trên cùng cơ sở và phân định rõ trách nhiệm giữa nhà sản xuất, đơn vị cung ứng và đội ngũ thi công.

Đại biểu tìm hiểu hệ tủ, giải pháp bếp (trái) và trao đổi (phải) tại showroom Oppein by Bsquare, TP HCM, ngày 27/8/2026. Ảnh: Bsquare.

Khi quy mô lên hàng trăm căn nhà

Ở mảng xây dựng, bài toán cung ứng đặt ra ở quy mô lớn hơn. Liên danh Northern International Group (NIG) – Bsquare nhận vai trò nhà thầu chính từ Novaland cho gói thầu 557 căn nhà ở thấp tầng thuộc Phoenix North, Aqua City, khởi công ngày 27/8/2026. Nguồn lực phải được huy động cho khối lượng lớn, đồng thời giữ tiến độ, an toàn và chất lượng trên toàn gói thầu.

Một đầu mối từ thiết kế đến thi công

Cách tiếp cận này được mở rộng trong hợp tác toàn diện với Tập đoàn TTC. Theo thông tin công bố tại lễ ký ngày 28/9/2026, liên danh NIG – Bsquare dự kiến giữ vai trò tổng thầu thiết kế và thi công (D&B) tại một số dự án của tập đoàn.

Ông Bruce Zhang, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bsquare kiêm Trưởng Đại diện Tập đoàn NIG tại Việt Nam, cho biết giải pháp One-Stop của liên danh không phải là cung ứng rời rạc thiết bị, vật liệu hay nhân công, mà là một gói dịch vụ xuyên suốt, từ tư vấn quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chuỗi cung ứng, triển khai công trình đến kết nối đầu tư. Khi thiết kế và thi công do cùng một đầu mối chịu trách nhiệm, lịch cung ứng có thể được lập cùng phương án thiết kế ngay từ đầu.

Ông Bruce Zhang phát biểu tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn TTC và liên danh NIG – Bsquare, TP HCM, ngày 28/9/2026. Ảnh: Bsquare.

Theo ông, hợp tác với TTC không chỉ là quan hệ giao thầu cho từng công trình riêng lẻ. "Dù chất lượng đến đâu, nguồn lực quốc tế chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có một nền tảng bản địa vững chắc để bén rễ và kết trái", ông nói.

Với chủ đầu tư, đó là thêm căn cứ để đánh giá đối tác bên cạnh giá chào: phạm vi đảm nhận, lịch cung ứng, năng lực triển khai tại chỗ và trách nhiệm sau bàn giao.