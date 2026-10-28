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Thành phố dưỡng lành cất nóc phân khu tiếp theo - Risa by La Pura

| | Bất động sản

Thành phố dưỡng lành cất nóc phân khu tiếp theo - Risa by La Pura

Sáng ngày 27/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) phối hợp cùng Tổng thầu xây dựng Central, chính thức cất nóc phân khu Risa by La Pura. Đây là phân khu thứ hai của La Pura được cất nóc trong năm 2026, từng bước hiện thực hoá không gian sống tại Thành phố dưỡng lành trên trục quốc lộ 13, phường Bình Hoà, TP.HCM.

Risa by La Pura được phát triển với định hướng cho trẻ con - do trẻ con, đặt nhu cầu trưởng thành và trải nghiệm của vào trọng tâm thiết kế và vận hành. Tòa tháp đầu tư 35 không gian, tiện ích dành cho nhiều độ tuổi như: đồi vui chơi, vườn đọc sách, vườn thảo dược đến sân chơi nước, hồ bơi trẻ em và khu leo núi, mỗi không gian mở ra cơ hội để trẻ vận động, khám phá thiên nhiên và kết nối cùng bạn bè.

Đáng chú ý, Risa by La Pura đầu tư trường học ngay trong nội khu, đủ an toàn để con có thể tự đến trường mỗi sáng cùng bạn bè, dạy con cách tự quản lý thời gian đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ để không bỏ lỡ các hoạt động thú vị tại đô thị "all-in-one".

Thành phố dưỡng lành cất nóc phân khu tiếp theo - Risa by La Pura - Ảnh 1.

Tiến độ tổng thể Thành phố dưỡng lành La Pura mặt tiền quốc lộ 13 đã hoàn thành mở rộng lên 8 làn, có quy hoạch trạm metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn) trước nhà

Phát biểu tại sự kiện cất nóc tháp Risa by La Pura, ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chia sẻ, việc hoàn thành cất nóc 2 phân khu sau hơn một năm triển khai không chỉ phản ánh tiến độ xây dựng mà còn thể hiện sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà phát triển, tổng thầu xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn chiến lược và hệ thống phân phối.

Trong vai trò tổng thầu xây dựng, đại diện Central cho biết, đơn vị tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, duy trì các ca làm việc liên tục 24/7 nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn xây dựng. Ngay sau cất nóc, các hạng mục xây tường, sơn hoàn thiện và cơ điện tại dự án vẫn tiếp tục được triển khai, hướng đến hoàn thiện.

Thành phố dưỡng lành cất nóc phân khu tiếp theo - Risa by La Pura - Ảnh 2.

Các tháp mặt tiền Lusso Saigon WorldHotels Residences đang tăng tốc đến tầng 12

Ghi nhận thực tế, bên cạnh Zenia và Risa by La Pura đã cất nóc, các toà tháp Lusso Saigon thuộc Tổ hợp WorldHotels Branded Residences lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương cũng đang tăng tốc đến tầng 12, dự kiến cất nóc năm 2027.

"Trong nhịp phát triển của khu vực Đông Bắc TP.HCM, La Pura ngày càng tự tin chứng minh sức hút từ loạt giá trị nội tại như: vị trí trên trục kết nối quan trọng đang dần hoàn thiện, hệ tiện ích all-in-one, quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Đây chính là cơ sở để khách hàng trực tiếp nhìn thấy sự chuyển biến của dự án và hình dung rõ hơn về không gian sống tương lai", đại diện Nhà phát triển Bất động sản Phát Đạt bày tỏ.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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