BSR kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

Sáng ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhằm đánh giá tình hình hoạt động và tháo gỡ những khó khăn trong triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Buổi làm việc có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.(Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết trong thời gian qua, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để hoàn thiện Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Đồng thời, tỉnh cũng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và dự án nâng cấp, mở rộng với diện tích khoảng 41 ha, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho quá trình triển khai.

Theo số liệu từ BSR, tính đến quý III/2025, doanh nghiệp đã đạt sản lượng sản xuất lũy kế hơn 102,7 triệu tấn, tiêu thụ trên 102,3 triệu tấn, doanh thu vượt 1.800 nghìn tỷ đồng và đóng góp ngân sách hơn 244,9 nghìn tỷ đồng. Những con số trên không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, BSR còn cho thấy trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh khi dành hơn 911 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được Chính phủ xác định là công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, với mục tiêu hoàn thành và đi vào vận hành trong quý I/2028.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, BSR kiến nghị tỉnh hỗ trợ giải quyết vướng mắc về các mỏ vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng, đẩy nhanh xây lắp các hạng mục công trình. Đồng thời xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đất, hạ tầng và cảng biển; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; xây dựng cơ chế đặc thù mang tính đột phá nhằm thu hút các nhà đầu tư vào KKT Dung Quất. Bên cạnh đó, triển khai nhanh dự án trạm điện 110 kV; khẩn trương hoàn thiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của tập thể BSR trong suốt thời gian qua. Bí thư nhấn mạnh, sự lớn mạnh của BSR không chỉ nâng tầm vị thế ngành công nghiệp năng lượng mà còn tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và góp phần ổn định an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi)

Để dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc, đặc biệt trong khâu quy hoạch và cung ứng vật liệu san lấp.

Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xây dựng cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tạo điều kiện phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.