Thông tin mới nhất về dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Sáng ngày 16/9, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tham dự buổi làm việc với đoàn công tác có ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác dự buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, tổng diện tích đất thu hồi cho dự án là hơn 1.130 ha, liên quan đến 1.153 hộ dân với 5.229 nhân khẩu. Trong đó, diện tích dành cho hai nhà máy là hơn 815 ha; hai khu tái định cư khoảng 119,25 ha; cùng các hạng mục phụ trợ như khu dân cư chỉnh trang (13,4 ha), nghĩa trang (22,27 ha), trạm bơm (0,59 ha) và khu tái định canh gần 160 ha.

Để triển khai, tỉnh Khánh Hòa đã xác định sơ bộ tổng kinh phí thực hiện di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng khoảng 12.392 tỷ đồng. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ 3.236 tỷ đồng. UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét tham mưu, bố trí phần vốn còn thiếu là 9.156 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

UBND tỉnh Khánh Hòa hiện đang chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền các xã Phước Dinh, Vĩnh Hải khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, áp giá bồi thường, niêm yết công khai và ban hành quyết định bồi thường để kịp chi trả cho người dân theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, trong đó có việc tách Dự án di dân, tái định cư thành dự án độc lập để rút ngắn thời gian triển khai; đồng thời kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm hướng dẫn cụ thể về bán kính an toàn cũng như các công trình, hoạt động được phép tồn tại quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, dự án di dân, tái định cư các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần được xem là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Ông đề nghị tỉnh Khánh Hòa quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, đồng thời giao các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm (đứng) kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

