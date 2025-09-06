Thông tin mới nhất về dự án đường 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân tại Quảng Ngãi

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhằm nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi. Đây là công trình trọng điểm, có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh.

Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi có chiều dài gần 27 km, được xây dựng hoàn toàn mới, chạy song song phía Đông với Quốc lộ 1, kết nối từ đường Trì Bình – Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất) đến nút giao đầu cầu đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Với quy mô nhóm A, công trình giao thông cấp I lớn nhất từ trước đến nay mà Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược, vừa giảm tải Quốc lộ 1 vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuyến đường được thiết kế với nền rộng 46m, gồm 4 làn xe, vỉa hè, dải phân cách cây xanh và khả năng mở rộng trong tương lai. Trên tuyến có 9 cây cầu, trong đó cầu vượt sông Trà Bồng là hạng mục lớn nhất, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, vừa đảm bảo kỹ thuật vừa mang giá trị thẩm mỹ, trở thành điểm nhấn kiến trúc của khu vực.

Để thực hiện dự án, tỉnh Quảng Ngãi phải thu hồi hơn 172 ha đất, liên quan đến 2.368 hộ dân và 9 tổ chức. Có trên 300 hộ dân phải di dời, gần 4.900 ngôi mộ cần được cải táng. Tỉnh đã quy hoạch 10 khu tái định cư với khoảng 650 lô đất, cùng một khu cải táng mồ mả nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, đến nay tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất đạt 96,4% diện tích. Công tác khảo sát, kiểm kê đạt hơn 98%. Trong số gần 4.900 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án, đã di dời được hơn 3.200 ngôi. Về bồi thường, 45 phương án đã được phê duyệt, chiếm khoảng 28% diện tích cần giải phóng; trong đó đa số hộ dân đồng thuận và đã bàn giao mặt bằng, đạt gần 35% tổng diện tích.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ và các điểm vướng mắc của dự án. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tiến độ bồi thường và tái định cư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân xuất phát từ việc dự án đi qua nhiều địa phương, tình trạng đất bị cắt xén sau điều chỉnh tim tuyến, quá trình xác định giá đất còn chậm và thủ tục pháp lý phát sinh nhiều vướng mắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đẩy nhanh tiến độ. Ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, sớm tháo gỡ khó khăn về đất đai và giá đất, đồng thời thành lập tổ công tác để xử lý vướng mắc pháp lý. Ban Quản lý dự án phải khẩn trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí chỗ ở mới cho người dân trước khi bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Khi hoàn thành, đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi sẽ trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối liền từ sân bay Chu Lai qua Khu kinh tế Dung Quất đến thành phố Quảng Ngãi. Không chỉ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1, dự án còn mở ra không gian phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ dọc tuyến, đúng định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông hiện đại của tỉnh.

Với tổng mức đầu tư lớn, quy mô đồng bộ và tầm nhìn chiến lược, tuyến đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới, đưa Quảng Ngãi bứt phá trong giai đoạn tới.