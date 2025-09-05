Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục CSGT vừa có đề xuất liên quan đến tất cả các phương tiện

05-09-2025 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để hạn chế nguy cơ tai nạn và đảm bảo trật tự lưu thông, Cục CSGT đề xuất xây dựng tuyến cao tốc mô phỏng riêng cho xe tập lái, thay đổi cách đào tạo hiện nay.

Ngày 5/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để đề xuất phương án tổ chức tuyến đường tập lái riêng có bài học đi trên cao tốc. 

Đề xuất này xuất phát từ thông tin phản ánh của nhiều người dân về việc xe tập lái đi vào đường cao tốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, theo nhiều người tham gia giao thông và ghi nhận từ các tuyến như Hà Nội – Thái Nguyên, Nội Bài – Lào Cai, Đại lộ Thăng Long..., học viên lái xe và các phương tiện tập lái thường di chuyển dưới tốc độ tối thiểu 60 km/h trong khi tốc độ tối đa cho phép là 120km/h, thậm chí có xe chiếm làn đường số 1 (làn cho xe chạy tốc độ cao). 

Cục CSGT vừa có đề xuất liên quan đến tất cả các phương tiện- Ảnh 1.

Tình trạng đi chậm gây ảnh hưởng giao thông - Ảnh minh họa: Người lao động

Tình trạng này không chỉ vi phạm quy định về tốc độ mà còn là nguyên nhân khiến các xe khác phải đánh lái, vòng tránh nguy hiểm, làm gián đoạn lưu thông, tăng nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn nghiêm trọng.

Để giải quyết tình trạng này, Cục trưởng Cục CSGT đã giao đơn vị chức năng phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án cho học viên tập lái trên những tuyến đường riêng, bảo đảm đầy đủ các bài học về điều khiển phương tiện ở tốc độ cao, song vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Theo Cục CSGT, đề xuất này không chỉ nhằm siết chặt việc quản lý xe tập lái mà còn hướng đến bảo đảm an toàn cho tất cả phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc.

Theo Trang Anh

